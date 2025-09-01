晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》另類形態的文革蔓延／當文化被辱為「要飯」 靈魂能不失守？

2025/09/01 05:30

◎ 劉哲廷

在一個國家最深層的結構裡，文化往往不是最先被看見的。它不像GDP可以立刻被計算，不像軍事武力能在閱兵典禮鋪張展演。文化更像是一種緩慢的呼吸，它沈浸在日常生活裡—在談話的語尾、在街角的雕塑、在一首歌的旋律裡，也在一場抗爭所喊出的口號裡。若以人體作比，經濟是血液，軍事是肌肉，而文化就是靈魂。倘若失去靈魂，國家還能否自稱「活著」？

正因為文化的形狀不那麼容易被捉住，它常常成為政客最輕率對待的對象。刪減預算最簡單，因為能迅速製造「浪費」的形象，將藝術家與文化人描繪成不事生產、仰賴補助的群體。然而，這樣的修辭並非單純「省錢」問題，而是長期消耗國家生命力的一種計謀。

歷史早就告訴我們，文化一旦被針對，後果往往不是表面那麼單純。文化大革命是一個血淋淋的例子：最先被打倒的不是拿槍的人，而是拿筆的人；不是權力中心的高官，而是寫詩、畫畫、教書、思考的人。因為思想一旦被消音，社會就失去了質疑與再生的可能性。當知識分子被稱為「毒草」、當經典被視為「四舊」，剩下的就是一片均質的沉默。

台灣沒有經歷那樣的極端鎮壓，但若一個國家的立法者，把文化資源視為「可有可無」，甚至貶低為「要飯」，這種語言背後所潛藏的心態，無異是一種慢性文化革命。它不會立刻消滅圖書館、音樂廳或劇團，但會讓它們長期失血，最後在寂靜中氣絕。

文化並非奢侈的遊戲，而是抵抗被吞沒的方式。沒有文化，台灣在國際上就只是「地理名詞」，而不是一個有故事、有面孔、有記憶的存在。當我們談「軟實力」時，不是要去和強權比拼飛彈數量，而是要讓全世界理解，台灣是一個獨立的、有創造力的、有靈魂的共同體。這種力量無法用單一指標計算，但它能在最關鍵的時刻，決定台灣是否能被世界理解，是否能被世界記住。

政客刪文化預算，表面上是爭取短期的政治利益：可在財政數字上做文章，可迎合部分對藝術冷感的群體。但更深層危險在於，這種心態會逐漸滲入社會：我們是否開始覺得「看戲」不重要？我們是否覺得「寫作」不如「工作」有價值？當這樣的價值觀滲透開來，文化人被迫沉默，社會也失去了再想像的能力。

文化之所以是靈魂，在於它不只是「娛樂」，更是「自我認知」。一首歌能夠在運動場上凝聚群眾的力量，一部電影能夠讓世界重新理解某個社會的處境，一本小說能夠在青年心中種下「我是誰」的根。這些都不能用金錢簡單衡量，但它們決定了國家能否站立，能否抵抗被吞併。

真正的問題不只是「要不要刪預算」，而是我們如何看待文化。文化不只是展覽與補助，而是日常生活的存續方式，是語言與思想的血脈。立法者看不見這一點，那不是文化部的問題，而是整個政黨文化的貧乏。

刪減文化資源，其實是宣告一種姿態：我們不需要靈魂，只要數字；不需要記憶，只要效益；不需要思想，只要馴服。這樣的社會，短期內或能運作，但終究會在歷史的洪流裡失去自己的聲音。

台灣不能掉進這樣的陷阱。因為我們已經明白，文化不只是消遣，它是我們抵抗被抹去的最後防線。失去文化，我們就只是某個地理位置上的人口；有了文化，我們才能是台灣。

當政客輕易說出「刪文化預算」時，我們必須問：他刪掉的只是幾億經費？還是刪掉了台灣的未來？

（作者是詩人，自由工作者）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書