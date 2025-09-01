社論》反躬自省應對後大罷免時代

大罷免全面挫敗，藍白綠的政治版圖維持不變，但政治生態卻出現翻天覆地的變化。（資料照，記者廖振輝攝）

大罷免全面挫敗，藍白綠的政治版圖維持不變，但政治生態卻出現翻天覆地的變化。藍營得白營相助在罷免浪潮中倖存，非但沒有自省，似乎認為在國會的毀憲亂政獲得多數選民支持，因此問政手段是否變本加厲，令人憂心；反觀執政黨雖欲重整隊形、調整腳步，但黨團人事改組遭到阻力，引發一場嚴重內鬨。不可諱言，大罷免失利後的政治生態可能是︰一支充滿報復心態的藍白軍團極盡輾壓綠色軍團之能事。

大罷免挫敗首應省思的是，部分綠營支持者與中間選民，即使面對內有藍白的毀憲亂政，外有中共不停歇的軍機艦擾台，仍缺少足夠動力出門投票力挺執政黨。換言之，在這場被定位為「反共」、「抗中保台」的大罷免遭逢挫敗後，是否意味著若不加上一些切身的民生議題，光是訴諸對抗獨裁專制中共的侵略威脅，對於已經對「血洗台灣」、「留島不留人」等恐嚇逐漸麻痺的部分國人，似乎感覺不到立即的危機感。大罷免是憲法賦予汰換不良公職的合法權力，而此次大罷免更是針對藍白合在國會恣意妄為的反制，具有充分的正當性，但或許有些選民更憂心大罷免恐帶來更大的社會撕裂，因此寧可優容劣質政客，等到任期結束再用選票予以制裁。總之，儘管論者對大罷免的失利各有不同解讀，但對台灣社會現有的對立、矛盾，政治人物必須有深刻的了解，而不是停留在口號式的操作。

事實上，綠營得到多數選民支持，取得政權，重要元素之一是「抗中保台」，而國民黨自兩蔣以來即以反共作為號召，但國民黨近年的領導人對「中國」的認同卻超越對民主自由體制的守護，似乎忘記了與中共幾個世代的血海深仇。這顯然讓國民黨跟中央執政已連續十二年無緣，其實，馬英九的八年執政也是口口聲聲強調自己是「新台灣人」，縱使承認「九二共識」也還有「一中各表」作為遮羞布。易言之，馬英九親中立場，昭然若揭，路人皆知，但仍猶抱琵琶半遮面。但近年的國民黨卻完全不演了，對於民進黨政府強化台灣主權舉措，一概怒批搞台獨，與國台辦口徑一致。這種毫不掩飾的親中、親共，使得當年韓國瑜夾帶著狂飆的「韓流」，依舊大敗於蔡英文。可見國民黨無法在近年的總統大選脫穎而出，與其反共立場鬆動有一定程度的連結。

中央執政層次牽涉政黨對中國的立場極深，但在大罷免中卻沒有發揮影響。日本學者小笠原欣幸對於大罷免失敗的解讀是，民進黨的「抗中保台」招牌效力正在減弱。然而，更大警訊則在，「抗中保台」在地方首長選舉顯然效用低微。因此，小英的總統選舉因「抗中保台」而兩度大勝，但地方縣市長仍由藍營取得絕對多數。而民進黨基層動員疲乏的現象在此次大罷免更加明顯。大罷免是公民團體為民進黨在國會反撲鋪排的戰場，但前線盡是熱心的志工搖旗吶喊，綠營主力部隊則在賴總統的全黨動員令後才姍姍來遲，但似乎為時已晚，未能創造大罷免大成功的奇蹟。對照之下，藍營以罷制罷無法取得足夠的連署，竟以抄襲黨員名冊方式涉及違法，遭致部分黨工遭到約談、羈押，最後多承認犯罪事實，而遭到起訴。而大罷免卻有三十二案通過門檻，事態發展至此，國會新生態似乎即將出現，糾葛國內政局的重大對立衝突眼看即將出現解決的契機，豈知大罷免竟遭逆轉，情勢一夕反轉，執政者必須深刻反省檢討。

大罷免失敗的檢討，除了高層次的抗中保台理念，需要注入更多的說服力與內涵，有些行政層面的決策與執行，亦應徹底改變現有的被動反應模式，主動出擊，發揮高度執行力。在此試舉兩個案例。一，大罷免的敗因有一說，乃是行政院對於藍白普發一萬元的回應，拿捏不定，猶豫不決。先是批判違憲，聲稱不能舉債發現金，但大罷免遭否決後，卻主動提案配合藍白立場，讓支持者大為失望。其次，疑美論在大罷免過程中再度發揮效用，其中令民眾憂心的是，川普關稅戰針對的對象不分敵友，有些盟友受到比敵人更嚴苛的待遇。而台灣在小英執政以來，一直自豪台美關係「堅若磐石」，是史上最佳，然而不但談判過程冗長，對等關稅暫訂二十％再疊加現有關稅，顯示台灣並未得到較好的待遇，加上川普總統、商務部長盧特尼克一再批判台灣晶片業者，指責台灣偷走美國的晶片，更一度傳出美國欲將補助金轉換為入股金的訊息，造成台積電可能成為「美積電」謠言四起，疑美論更加猖獗，而政府對民眾的釋疑更是不夠即時與充分，大罷免的失敗難謂與疑美論無關。

大罷免從「形勢大好」到「全面潰敗」，令所有人﹙可能包括藍營在內﹚始料未及，結果將惡化國內政局的對立衝突，或是促成正向循環，有待後續觀察。朝野都應檢討與轉變，而執政者的責任更重，賴總統及行政團隊如何重整隊形與步伐，積極應對後大罷免的新形勢，更是責任所在，不容推託。

