自由廣場》當公權力被當成陪練沙包！

◎ 秦靖

民眾黨再次上演一齣名為「司法改革、公民走讀」的鬧劇，表面上聲援因案在身的柯文哲，實則是一場蓄意製造衝突、挑戰法治底線的政治秀。這場戲碼中，立委黃國昌勒住警察脖子，並大嗆警察「無恥」，將公權力當成自己表演的道具和陪練的沙包。

在美國，二○二一年初，川普支持者衝擊國會大廈，面對這場前所未有的政治暴力，司法系統展現鐵腕執法的決心，起訴逾千人。

請繼續往下閱讀...

在台灣，民眾黨攻擊司法已非首次，也不是黃國昌第一次試圖用肢體衝突來製造「悲情英雄」的形象。但這次，黃國昌不僅勒住警察脖子，還大嗆警察「無恥」，爬上人群衝撞警方防線，還公告下次要搞「十二小時」的違法活動。如此囂張跋扈的行為，如果發生在美國或其他民主國家，早就被強制逮捕了。

令筆者不解的是，面對如此明目張膽的襲警行為，警方卻只是舉牌警告、對於黃國昌勒脖子、辱罵的行為視而不見。這種姑息的態度，無疑是鼓勵了民眾黨的囂張氣焰。

在黃國昌囂張表演的同時，柯文哲妻子陳佩琪還提出了三項荒謬訴求：要求檢調「要有證據才能搜索」、質疑檢察官「要求證人咬柯文哲」、要求法官「不應讓柯文哲被羈押到一年」。每一條訴求都充滿了對司法獨立的粗暴干預，卻高喊不要司法特權。

面對民眾黨這種「以鬧取利」的行為模式，執法機關不可因其政治身分而有所特權，任由他們繼續用街頭暴力、政治勒索的方式來干預司法，將公權力當成陪練沙包。蔣萬安市長，你應該強力捍衛首都的執法尊嚴！

（作者為教育工作者）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法