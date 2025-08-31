晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》教育淪為救火：開學缺師談師資與專業尊嚴

2025/08/31 05:30

◎ 陶以哲

缺老師現象並非偶發，而是台灣基層教育長期結構性問題。許多學校面臨師資短缺時，不得不以補破網的方式處理，包括讓同科老師超鐘點兼課、邀請退休教師人情支援，甚至聘請研究所學生暫代。這些臨時措施雖能確保課程不至於完全中斷，卻凸顯教育體系在師資規劃、待遇結構與專業尊嚴上的不足。

首先，師資不足與待遇偏低高度相關。以高中兼課鐘點費為例，卅年僅從四百元調整至四二○元，增幅不足五％，遠遠落後於物價與薪資水平的變動。這樣的待遇不僅難以吸引優秀人才投入兼課市場，更讓現職教師在超鐘點工作時產生被低估的專業價值剝奪感。

其次，教育部的政策重點長期偏向大學擴張與少子化因應，但對於中學端師資配置細節關注不足。每逢新學年，學校以人情或短期聘任方式解決燃眉之急，卻鮮少從制度面改善，例如彈性編制、或建立臨時專業教師庫等。這顯示學生受教品質並非政策核心，基層教育發展仍處於自力救濟困境。

若國際比較便可發現台灣的問題。以日本為例，文部科學省早在二○○○年代便設「講師登錄制度」，由地方教育委員會建立合格師資資料庫，缺課時立即媒合專業教師。韓國則透過公費師資培育與穩定的聘任管道，確保偏鄉學校也能獲得合格師資。芬蘭更將教師定位為高度專業人才，不僅所有教師皆須具備碩士學位，其薪酬也保持在 OECD平均之上，並透過彈性師資調度避免影響學生受教權。這些制度，都是從「重視教師專業」出發，將待遇與支援視為教育品質的基石。

總之，教育是國家最重要的人才投資，教師是最核心資本。若官方持續低度重視，長期將造成「好老師不願教、年輕人不敢進」的惡性循環。若政府真重視學生受教權與基層教育發展，就須重新檢討兼課制度與鐘點待遇，並借鏡國外好的制度經驗，建立合理而有尊嚴的師資支持機制。唯有如此，才能確保學生受教品質與教師專業價值得到保障。

（作者為政大附中教師）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書