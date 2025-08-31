自由廣場》教育淪為救火：開學缺師談師資與專業尊嚴

◎ 陶以哲

缺老師現象並非偶發，而是台灣基層教育長期結構性問題。許多學校面臨師資短缺時，不得不以補破網的方式處理，包括讓同科老師超鐘點兼課、邀請退休教師人情支援，甚至聘請研究所學生暫代。這些臨時措施雖能確保課程不至於完全中斷，卻凸顯教育體系在師資規劃、待遇結構與專業尊嚴上的不足。

首先，師資不足與待遇偏低高度相關。以高中兼課鐘點費為例，卅年僅從四百元調整至四二○元，增幅不足五％，遠遠落後於物價與薪資水平的變動。這樣的待遇不僅難以吸引優秀人才投入兼課市場，更讓現職教師在超鐘點工作時產生被低估的專業價值剝奪感。

其次，教育部的政策重點長期偏向大學擴張與少子化因應，但對於中學端師資配置細節關注不足。每逢新學年，學校以人情或短期聘任方式解決燃眉之急，卻鮮少從制度面改善，例如彈性編制、或建立臨時專業教師庫等。這顯示學生受教品質並非政策核心，基層教育發展仍處於自力救濟困境。

若國際比較便可發現台灣的問題。以日本為例，文部科學省早在二○○○年代便設「講師登錄制度」，由地方教育委員會建立合格師資資料庫，缺課時立即媒合專業教師。韓國則透過公費師資培育與穩定的聘任管道，確保偏鄉學校也能獲得合格師資。芬蘭更將教師定位為高度專業人才，不僅所有教師皆須具備碩士學位，其薪酬也保持在 OECD平均之上，並透過彈性師資調度避免影響學生受教權。這些制度，都是從「重視教師專業」出發，將待遇與支援視為教育品質的基石。

總之，教育是國家最重要的人才投資，教師是最核心資本。若官方持續低度重視，長期將造成「好老師不願教、年輕人不敢進」的惡性循環。若政府真重視學生受教權與基層教育發展，就須重新檢討兼課制度與鐘點待遇，並借鏡國外好的制度經驗，建立合理而有尊嚴的師資支持機制。唯有如此，才能確保學生受教品質與教師專業價值得到保障。

（作者為政大附中教師）

