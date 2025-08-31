晴時多雲

自由廣場》武統藝人的國族認同 台灣需劃文化防線

2025/08/31 05:30

◎ 陳裕翔

近日，陸委會與文化部針對廿餘位台灣藝人，配合中共發表統戰言論所展開的約談及後續行動，再度將一個長期存在卻日益尖銳的議題推上火線。文化部長李遠以一封溫情喊話的公開信，表達了政府對藝人的關懷，並提醒他們在中國發展可能面臨的政治風險，此舉揭示官方在處理此類爭議時，多採取柔性勸說而非剛性懲戒的立場。

然而，這封信函背後，反映的是一個遠比表面更為複雜的結構性困境：當巨大的商業市場與國家主權認同發生猛烈碰撞時，演藝人員該何去何從？而政府僅僅扮演「大家長」的角色，提出關懷與呼籲，是否足以為台灣的文化主體性建構一道有效的防線？此事件不應被簡化為個別藝人的抉擇或忠誠度問題，而是應全面檢視台灣文化產業政策、兩岸法律框架乃至國族認同教育的契機。

必須面對的殘酷現實是，這場文化角力並非公平的賽局，對岸是以國家機器的力量，進行有組織、有策略的文化統戰，而我方若僅以溫情喊話應對，恐難以嚇阻與防禦。要根本上化解此一困局，必須跳脫對個別藝人「貼標籤」的二元對立思維，轉而建構一套多管齊下的系統性解方。首先，在「防禦」層面，政府應扮演更積極的支援角色，而非僅僅是事後提醒的監管者。這包含成立專責的法律諮詢與談判輔導單位，在藝人或經紀公司與對岸簽訂合約前，提供專業的法律風險評估，特別是針對合約中可能隱含的「政治附加條款」進行審查與預警。同時，應明確化《兩岸人民關係條例》中關於「配合中共統戰」的具體定義與罰則，讓法律的界線清晰可辨，使藝人能預見其行為的法律後果，也讓執法有所依據，避免目前法律定義模糊所帶來的灰色地帶。這種作法並非要限制藝人發展，反而是提供一道「護欄」，讓他們在踏上對岸市場前，能更清楚地知道風險所在，並擁有更強的法律武器來保障自身權益與創作自由。

然而，更關鍵的策略在於「進攻」，也就是文化部所言「健全產業生態環境，創造台灣歷史上的文化盛世」。這句口號必須有更具體的政策支撐。台灣的內需市場規模雖小，但我們的創作自由、文化多元性與國際連結能力，卻是我們最珍貴的核心資產。政府應將資源更大力度地投入到提升台灣內容產業的「國際競爭力」上。這包括擴大對影視音內容的投資與補助，特別是鼓勵那些具有台灣特色、能與國際市場對話的題材；更要積極搭建橋樑，協助台灣的創作者與作品走向世界，分散對單一市場的過度依賴。最終，解決方案並非在於築起高牆，而是在於將台灣這片土地打造成一個更具吸引力、更國際化的文化樞紐，讓「回家奮鬥」不僅是一句溫情的呼籲，更是一個充滿機會與榮耀的實際選擇。

（作者從事資訊業）

