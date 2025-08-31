自由廣場》從連假返鄉搶票大戰 看交通治理的挑戰

◎ 陳琪

九月底至十月中迎來的教師節、中秋節、雙十乃至光復節，將有一波極為罕見的「超級連假疏運期」。這段橫跨近三週的假期，不僅是民眾規劃返鄉團聚或國內旅遊的黃金檔期，更點燃了一年一度的交通大戰。近期網路上「連假返鄉是搶票，還是直接開車衝？」的熱議，看似是民眾個人的選擇題，實則深刻反映出台灣在尖峰時段交通運輸系統所面臨的結構性壓力與治理挑戰。

為應對此波前後長達十八天的龐大運輸需求，高鐵破天荒地宣布將三個疏運檔期一次性開放預購，並祭出極具吸引力的「早鳥五折」優惠，此舉雖立意良善，卻也瞬間將民眾的期待與焦慮推向高峰，使午夜的線上搶票，激烈程度堪比當紅巨星的演唱會門票，更凸顯了在這場集體遷徙的浪潮中，單一運輸工具的供給彈性已瀕臨極限的殘酷現實。

高鐵公司將橫跨十八天的車票集中在同一時間點釋出，一方面簡化了民眾需分批熬夜搶票的困擾，展現了管理上的魄力。然而，此策略也潛藏著將壓力過度集中的風險。單一時間點湧入的巨量網路請求，對訂票系統的穩定性是極為嚴苛的考驗，一旦發生當機，便可能引發更大的民怨。此外，這種「贏者全拿」式的搶票機制，雖能創造話題性，卻也可能加劇資源分配不均的感受，對於不擅長使用網路工具或臨時有返鄉需求的民眾而言，無疑是提高了門檻。此舉更像是一次高明的「需求管理」而非「供給擴增」，它或許能讓部分幸運兒享受到優惠，但對於解決整體運能不足的根本問題，其效益仍有待商榷。

要從根本上緩解年復一年的連假交通夢魘，單靠單一運輸業者的短期促銷方案顯然不足，必須從更高層次的國土規劃與交通治理思維進行系統性改革。首先，在「需求端管理」上，政府應積極研議並推動「錯峰休假」的政策誘因，例如與企業協商，鼓勵員工在連假前後多請一至兩天特休假，給予稅務減免或補助，從而將集中的旅運需求在時間軸上拉平，避免所有人都擠在同一天出發與返回。

其次，在「供給端優化」方面，除了持續評估高鐵在尖峰時段加開班次或引進全自由座車廂的可能性外，更應強化台鐵的競爭力與可靠性，提升其準點率與服務品質，使其成為高鐵之外更具吸引力的長途陸運選項。同時，整合並提升國道客運的運營效率與舒適度，透過專用道或優先號誌等措施，確保其在壅塞時段仍能維持基本的運輸效能。

最後，長遠來看，應當將智慧交通系統（ITS）的應用深化，利用大數據分析預測人流與車流熱點，並即時提供民眾替代路線建議與各類運輸工具的即時資訊，引導用路人做出更明智的選擇，方能逐步化解這場甜蜜卻又痛苦的「返鄉之戰」。

（作者為台北市民）

