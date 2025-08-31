晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》當內鬥成為主旋律 改革便無從起步

2025/08/31 05:30

◎ 郭索

今年的民進黨，尤在兩次罷免投票失利後，恐怕正處於一九九○年代以來最嚴重的內部分裂局面。曾幾何時，這個標榜「團結抗中保台」的政黨，如今卻陷入「山頭內耗」、「路線對撞」與「派系綁樁」的死循環，連最基本的世代交替、施政節奏都頻頻卡關，讓支持者對其改革動能感到徹底失望。從二○二四總統初選的內傷未癒，到立法院內主戰派與妥協派明爭暗鬥，地方政務首長與中央施政常陷對槓對立，所有跡象都指向一個關鍵：民進黨再也不是當年的民進黨。

蔡英文總統的卸任，並未帶來制度化接班，反倒讓一場權力真空被不同派系爭奪得面目全非。賴清德總統雖高舉「清廉、勤政、愛鄉土」的大旗，但施政團隊卻因派系安插與人事盤算綁手綁腳，一場重大法案要通過，不只要過國會的門檻，還得先過民進黨內的關卡。最諷刺的是，面對中共日益升高的軍事與政治威脅，民進黨本該是團結對外、強化國安的主力，結果卻在自家人互扯後腿中消磨了所有抵抗的力量。

「為改革而團結」早已變成口號，實際上，這個黨正在以驚人速度走向國民黨當年分裂崩壞的老路。派系壟斷的不只是選舉提名，更滲入預算分配與政策方向；青年世代對民進黨的不信任正日漸擴大，甚至有許多過去的鐵粉，如今選擇冷眼旁觀、沉默不語。當民進黨內部還沉迷於鬥爭戰術，對抗中共滲透、強化國防意志的工作便會隨著時間空轉，甚或被見縫插針，不斷加大裂縫。

歷史上再多的功績，也抵不過當下的分崩離析。如果民進黨無法真正面對組織內部的病灶，停止以「我們不是國民黨」作為免責口號，那麼民進黨的歷史定位，將不再是民主的捍衛者，而是改革未竟的失敗者。

（作者為自由業）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書