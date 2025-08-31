自由廣場》當內鬥成為主旋律 改革便無從起步

◎ 郭索

今年的民進黨，尤在兩次罷免投票失利後，恐怕正處於一九九○年代以來最嚴重的內部分裂局面。曾幾何時，這個標榜「團結抗中保台」的政黨，如今卻陷入「山頭內耗」、「路線對撞」與「派系綁樁」的死循環，連最基本的世代交替、施政節奏都頻頻卡關，讓支持者對其改革動能感到徹底失望。從二○二四總統初選的內傷未癒，到立法院內主戰派與妥協派明爭暗鬥，地方政務首長與中央施政常陷對槓對立，所有跡象都指向一個關鍵：民進黨再也不是當年的民進黨。

蔡英文總統的卸任，並未帶來制度化接班，反倒讓一場權力真空被不同派系爭奪得面目全非。賴清德總統雖高舉「清廉、勤政、愛鄉土」的大旗，但施政團隊卻因派系安插與人事盤算綁手綁腳，一場重大法案要通過，不只要過國會的門檻，還得先過民進黨內的關卡。最諷刺的是，面對中共日益升高的軍事與政治威脅，民進黨本該是團結對外、強化國安的主力，結果卻在自家人互扯後腿中消磨了所有抵抗的力量。

「為改革而團結」早已變成口號，實際上，這個黨正在以驚人速度走向國民黨當年分裂崩壞的老路。派系壟斷的不只是選舉提名，更滲入預算分配與政策方向；青年世代對民進黨的不信任正日漸擴大，甚至有許多過去的鐵粉，如今選擇冷眼旁觀、沉默不語。當民進黨內部還沉迷於鬥爭戰術，對抗中共滲透、強化國防意志的工作便會隨著時間空轉，甚或被見縫插針，不斷加大裂縫。

歷史上再多的功績，也抵不過當下的分崩離析。如果民進黨無法真正面對組織內部的病灶，停止以「我們不是國民黨」作為免責口號，那麼民進黨的歷史定位，將不再是民主的捍衛者，而是改革未竟的失敗者。

（作者為自由業）

