自由廣場》反擊抹黑資訊戰 需從速回應、多元說明

媒體與網路謠傳「台灣談判團隊赴華府談判時，都在酒店視訊，並未見到美方官員」好幾天後，政院才貼出台美談判代表見面照片，說明真實情況。賴政府執政一年多來反應太慢，未能針對假訊息與爭議問題，迅速澄清並擬定政策說明立場，且文宣管道與傳達方式不夠多元生動。執政團隊應加強文宣以及政策的擬定說明，析述如后。

一、以多元文宣管道駁斥假訊息：面對IG、threads、line、FB、yutube 等社群媒體，及其快速與大量傳播訊息的功能，執政團隊應加強經營，隨時針對假訊息，盡速即在傳統與社群媒體強力反擊。

二、文宣的多元與生動：當前的文宣管道狹隘，網路媒體與社群平台有待加強，且政策說明不夠簡潔。建議擴展文宣管道，加強網路運用，以生動有趣的短影音與簡明圖卡，以生活化角度，加強政策闡述、播映活動與政策溝通等，期能讓民眾有感。此外，府院與各部會新聞稿，仍可視議題的內容，可較為生動的言詞、以耳熟能詳的詩詞、名言與活潑的圖片等，加強可讀性，導引媒體的製播方向。

三、加強政策的闡述與論辯能力：建議府院與各部會培養、聘用有強大政策論述與宣導能力的公務員與專業人士，針對在野黨的醜化、扭曲及不實資訊，不只要有回應還要投書媒體，詳實說明政府政策，並上政論或網路節目論辯說明，讓國人了解是非對錯，化減民眾誤解與不滿，避免被帶風向才能順利堆動政策。

四、議題設定、擬定因應策略、果斷決定政策：應對有爭議的公共事務與政策，廣泛蒐集彙整包括反對黨、親藍媒體與網路社群等多方意見，以「議題設定」的方式，鎖定哪項議題最重要、最多人討論，針對社會大眾的需求，形塑公眾輿情後，根據多數人意見，擬定相關的說帖與因應策略，再發佈說法，集中焦點，設定題目、導引方向，除能澄清不實指控的傷害、詳實說明政府的政策外，更能獲得民眾的廣泛支持。

執政團隊與民進黨如能加強文宣與政策說明，針對藍白的蠻橫無理與污滅抹黑，迅速駁斥澄清，並適時提出政策，回應社會需求，詳實地跟大眾溝通，當能化減民眾對政府的誤解，提高民意支持度，順利推動政策，帶領台灣持續往前邁進。

（作者為退休駐美外交人員）

