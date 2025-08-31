自由共和國》鄭秀玲／權力能使鬼推磨：黃國昌的最佳寫照

黃國昌自二○二五年成為民眾黨主席兼總召以來的言行和他過去在體制外的表現大相逕庭，向下沉淪速度是有史以來所有政治人物之最。吾人認為「權力能使鬼推磨」是其主因，他已將人民負託拋諸腦後，滿腦個人政治利益算計。（資料照）

鄭秀玲／台大經濟系兼任教授

黃國昌自二○二五年成為民眾黨主席兼總召以來的言行和他過去在體制外的表現大相逕庭，向下沉淪速度是有史以來所有政治人物之最。吾人認為「權力能使鬼推磨」是其主因，他已將人民負託拋諸腦後，滿腦個人政治利益算計。

他於二○二四年加入民眾黨時和柯主席對外共同宣言如下：

對於中國，必須在「堅守主權」與「對等尊嚴」的前提下，與對岸進行良性溝通，謀求台海穩定和平，讓台灣持續發展壯大。以「自由民主法治」為經，以「務實理性科學」為緯，共同努力讓台灣下一代能看到未來，讓年輕人能自由追逐人生理想；並以「掃蕩貪腐黑金」與「重建廉能政府」為核心理念。以「實現司法正義」與「落實居住正義」為優先目標。

然而他這一年來的表現顯已完全違背以上目標，何其諷刺，列舉如下：

一、他身為黨主席未堅守我國主權，未曾譴責共軍頻頻擾台威脅，還不時惡意抹黑元首，製造社會對立：

在共軍頻繁擾台威脅下，美日歐等先進民主國家及菲律賓及澳洲等鄰國均深切了解我國在AI晶片製造的關鍵角色及地理戰略位置重要性，正遭受中共覬覦，而紛紛表態支持台灣。國人不分黨派理應團結一致，增強各項軟硬體戰力，備戰以止戰。然而這一年來他不曾譴責中共惡行，更配合國民黨立委們阻擋及刪減國防及資安軟硬體預算編列，他更且不斷以空洞口號指摘賴總統「獨裁、司法迫害、政績一片空白」等。他刻意製造社會對立，急欲超短線，選擇和他過去憎惡的國民黨合作，以遂行其未來欲選總統的野心，已不願解決民生問題及守護國家安全。

二、他好高鶩遠，當年不認真經營汐止選區，如今卻妄想參選新北市長：

他在二○一六︱二○二○汐止區域立委任內，未認真解決當地交通及偏鄉經濟等問題，而是忙著揭弊、居住正義等全國性議題，以致放棄連任。該選區（汐止、金山和貢寮等）都做不好，更遑論其他十一個選區的治理。他一昧地配合國民黨製造社會對立，以仇恨值衝媒體聲量，無法理性問政，怎能適任新北市長呢？

三、他當民眾黨總召，未發揮第三勢力的關鍵角色，變成國民黨附庸，忙著擴權、架空政府及亂審預算：

他和以傅崐萁總召（當上總召後曾率十七位國民黨立委面見國台辦）為首的國民黨立委們不斷破壞立法程序正義，未經討論即自我擴權及亂審亂刪預算，完全違背當初「以自由民主法治」為經「的問政承諾。

他在第一會期不斷咆哮下，忙著藍白合作擴權，所提法案常未經討論就通過，最後大都被判違憲，進而癱瘓憲法法庭。這些囂張狂妄行為，促使眾多高中生及大學生（至少包括廿二個台大社團）為主的民眾到立院附近抗議（被稱為青鳥運動）。他不但未去了解民意，竟和國民黨一起抹黑這些群眾。昔日以社運起家的他，如今卻選擇站在年輕人對立面，令人不恥。

四、他夥同國民黨傅崐萁總召在預算會期只花二天亂審三．一三兆元中央政府總預算，引起各地罷團抗議：

在立院預算中心的專業協助下，歷屆立委大扺能提出具體理由為何刪減或凍結部分預算。藍白傅黃總召卻選在最後二天才亂刪、超刪、亂凍預算，故意扯政府後腿，亂花納稅人的血汗錢，更離譜的是他們只刪減三○四億元，還有六三六億元竟要行政院自行刪減，把他們的法定職責推給行政部門是薪水小偷！因此，引起各地民間團體紛紛起而通過二階連署要罷免卅一位國民黨立委。七二六首波廿四位立委中，有傅崐萁等七位達罷免門檻，只是不同意票大於同意票而未過關。

五、京華城案涉行賄的是前國民黨中常委沈慶京，他卻刻意抹黑此案為司法迫害，顯然他和柯P宣誓的「司法可以實現正義」已成為其獲取政治利益的工具：

他過去以掃蕩貪腐黑金及揭弊英雄自居。碰到同黨柯P捲入金錢爭議案，他為了接收柯粉，以謊言護航，其揭弊形象已徹底破功。

選後柯P的政治獻金報帳被發現造假，柯P為止血，將其競選總幹事黃珊珊停權三年，可見柯P在金錢處理上確有瑕疵。之後國民黨市議員游淑慧及鐘小平更檢舉柯P為了替沈慶京之晶華城違法增加超高的容積率，而被羈押調查中。

此案的主角沈慶京曾任國民黨中常委。在一九九三︱一九九六年政府推動公營事業民營化時，沈透過其京華証券公司，不當收購委託書（即股東大會的投票書），強將國營事業中工和中石化據為已有。沈進而淘空此二公司資源西進中國投資。彼時沈強取國營事業雖未受到懲罰，夜路走多，終因過度貪心而涉及不法行賄罪被偵辦中。

由此可知，晶華城案是國民黨沈慶京做的壞事。黃國昌假好心幫柯P喊冤，同時更刻意栽贓說賴總統對柯P司法迫害，還慫恿柯P太太陳佩琪和柯母為國民黨反罷活動站台，有夠居心不良。

六、他對國民黨的貪腐黑金及違法視為不見，更且密切合作：

郝明義指出國民黨羅明才立委在廿六年任內，放任自己家族爛墾及霸佔新店大香山廿三萬平方公尺國有土。黃國昌卻仍為羅站台反罷免。

國民黨五縣市共七十五個黨工因涉偽造罷免案提議人名冊被起訴，其中卅四位台中黨部黨工已認罪。而他不但未譴責，還刻意抹黑成賴總統司法迫害。

七、他只是小黨總召，不顧民生議題，只一昧提出荒謬政治性法案，頻遭法律學界打臉：

例如他擬提案修正《刑事訴訟法》，刪除「勾串共犯或證人」的羈押事由，法界譁然。連曾與他合作過的劍青檢改都批評此舉將鼓勵妨害司法，包庇集團犯罪，徹底黑化台灣，禍延子孫。

總之，由上可知，黃國昌一年多來以謊言抹黑賴政府，並未證明其有正直誠信的領導及治理能力。日本政治學者小笠原欣幸也質疑在野黨僅靠「反綠情緒」是否就能實現政黨輪替。

