自由共和國》洪敬富／「鐵人三項」下的中國青年困境：政策有聲，就業無門？

洪敬富／成功大學政治系教授

二○二五年七月，中共國務院辦公廳印發《關於進一步加大穩就業政策支持力度的通知》（餘下簡稱《通知》），再度強調穩就業對當前中國經濟形勢的關鍵意涵。該《通知》不僅涵蓋了擴崗補助、社保補貼、技能培訓等具體措施，也提出了實名幫扶困難畢業生、以工代賑、定向招聘等多項新舉措。

然而，中央政策的溫度是否能讓時下青年群體深切感受到，尤其是甫畢業的大學生？在網路世界中流傳的現實語言或許更能還原真相：體力好的青年人或中年失業者，投身「鐵人三項」—外賣、快遞、（網約車）司機；年紀更長者轉向「吉祥三寶」—保安、保姆、保潔；而心有不甘者則嘗試「創業三部曲」—擺攤、開店、自媒體。這些黑色幽默式的說法，實反映出青年對未來焦慮與現實困境。

政策「工具箱」與就業結構的矛盾？

從政策文本來看，《通知》堪稱是一份技術上精緻、內容完備的「全方位」治理文件。全文計分七大部分、十九條措施，從就業政策的供需兩頭分別進行相應作為；既激勵企業吸納就業，也為青年提供技能提升與就業媒合的資訊支持。惟這些「工具箱」式的政策配置，在實際落地的就業市場中，卻可能面臨著三個層面的結構性掣肘。

首先，教育與產業的錯配。中國高等教育自一九九九年進行改革與擴招以來，從改革前的一九九八年一○八萬人，一路狂飆至二○二五年，大學畢業生總數高達一二二二萬人，創下歷史新高。而當前勞動市場所能提供的職業類別，卻多集中於製造業退潮後的低階服務性崗位，門檻低、保障差、晉升通道窄。這正是「學而無用」與「降維求職」的結構性根源。

其次，正規就業通道的萎縮。後疫情以來，中國私營企業招工意願疲弱，特別是中小企業在面對貿易戰、外資大幅撤離、經濟轉型多重壓力下，普遍收縮。雖然《通知》中表明對於企業主在提供就業的社保返還與擴崗補貼，但由於執行成本與資金周轉風險，往往讓企業寧可「少招人」而非「招補貼」。

最後，數據與現實的明顯落差。官方統計數據下，目前青年失業率僅有十四．九％（今年七月），但學界頗多認為這一數字未能涵蓋未積極尋找工作的潛在失業者，以及被「靈活就業」概念包裝下失業狀態。媒體批露，雲南大學二○二五屆研究生實際就業率僅為廿一．二％，超過四分之三的同學畢業後仍在尋找出路。智聯招聘的統計也顯示，二○二四屆高校畢業生整體就業率僅約五十五％。如此的落差，不僅讓就業政策失焦，也使青年對未來感到茫然。

靈活就業？無奈生存？

作為現代就業形態的重要演變，靈活就業近年來迅速興起。自新冠肺炎疫情爆發以來，遠距工作與居家辦公的普及，進一步突顯其所體現的彈性化、自主性與多元性，成為當代勞動市場不可忽視的新趨勢。然而，在當下的中國語境中，它卻愈發淪為青年揶揄與政策安慰的雙重假象。

在多個網路社交平台上，中國年輕人戲稱自己為「非標工作者」，其實就是「平台打工人」的另一種說法。這些不遵循傳統和固定工作模式，從事靈活就業、自由職業或非典型工作的青年人，日夜奔波於城市街頭，靠接單維生，收入不穩、缺乏社保保障，更無職業晉升管道。更令人堪憂的是，這樣的就業形態不再只是過渡選項，而可能成為長期狀態。年輕人被迫在「自力更生」中，陷入持續的生活不穩定與人生焦慮。

據調查，北京、上海、廣州、深圳等一線與新一線城市的外賣平台從業人員中，大學生與研究生背景者比例近年來明顯攀升。在城市街邊與網紅直播間背後，曾經滿懷理想的「九八五」與「二一一」畢業生，當年寒窗苦讀，父母、師長們的「知識改變命運」、「讀書就能翻身」的教誨言猶在耳，但出了校園，他們正以無聲的方式告訴社會，當知識不再是階層流動的渠道，也不再是職場的競爭力，因為真正的競爭力早已被資本、人脈和特權階層先行決定時，他們的身體只能退化成最後的「人礦」資本。

鐵人跑得再快，也需要一條

穩健的賽道

無疑，現如今的中國青年人，既是歷來受教育最為充分的一代，也是最早感受到經濟衰退、階層焦慮的一代。當「學歷無用」、「擺爛文化」、「考公熱潮」、「考編」與「啃老現象」同時蔓延，青年對制度信任與職涯信心也正在迅速崩塌中。當中央政策試圖透過穩崗補貼與技能培訓支撐就業之舟時，更須正視這艘「船」是否仍在原地打轉？

從「鐵人三項」、「吉祥三寶」到「創業三部曲」，這不僅是青年對就業困境的戲謔自嘲，更是一種底層人民的抗議與控訴。這種從「知識菁英」滑落為「平台勞工」的現象，在在凸顯出中國正面臨知識資本與社會資本「雙失效」的階層固化現象。如果一個社會無法為年輕人提供希望與未來，那麼即便他們願意送外賣、當司機，充其量也只是延緩未來更大經濟、社會危機的大爆發。

穩就業，不只是穩經濟的技術任務，更是穩社會的政治承諾。它應是一場「社會契約」的重申與保證：只要你願意努力，國家與社會就不會、也不能讓你無處可去。這一嚴肅的承諾，不僅是新時代青年最為渴望的穩定，也是中共政策最該謹守的目標。穩定，不應淪為宣傳話術中的體面拖延；目標，不該流於經濟迷霧裡的麻痺徘徊。前路未明，卻被幻象映照成光亮；希望未至，卻早已在原地虛耗年華。

