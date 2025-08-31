晴時多雲

評論 > 言論 > 專論

星期專論》成立第一島鏈公約組織的必要性

2025/08/31 05:30

星期專論》吉耐獅（Guermantes Lailari）星期專論》吉耐獅（Guermantes Lailari）

◎吉耐獅（Guermantes Lailari）

嚇阻中共的防線正在迅速衰退。美國應該號召成立「第一島鏈公約組織」，以對抗中共對第一島鏈國家的持續侵略。圖為中共9月3日閱兵部隊操演。（美聯社）嚇阻中共的防線正在迅速衰退。美國應該號召成立「第一島鏈公約組織」，以對抗中共對第一島鏈國家的持續侵略。圖為中共9月3日閱兵部隊操演。（美聯社）

「歷史不會重演，但會押韻。」（馬克吐溫）

在冷戰時期，蘇聯是國際惡霸，企圖讓這個世界成為蘇維埃式共產主義的溫床。如今，在全球各地張牙舞爪的惡霸換成中國，運用經濟力量並大力投資毛澤東所謂的「三大法寶」（中國人民解放軍、統一戰線工作部，以及中國共產黨）， 妄圖建立世界霸權。熱愛自由的國家必須對中華人民共和國，尤其是在印度—太平洋地區的行徑，做出有如當年對抗蘇聯時同樣堅決的回應。

一九五四年，美國及其盟友成立「東南亞公約組織」（SEATO），以防止共產主義在東南亞地區擴張。一年後，美國的盟友又簽署《巴格達公約》（Baghdad Pact），後來演變為「中部公約組織」（CENTO），保護中東地區對抗蘇聯威脅。隨著時間推移，這些組織的行動逐漸偏離原本的使命，最終在一九七九年前後相繼解散。 相較之下，十二個國家在一九四九年創立的「北大西洋公約組織」（NATO），由於蘇聯／俄羅斯的威脅持續存在而得以存續，如今已擴展至卅二個成員國。

一九五四年八月初，美國總統艾森豪（Dwight D. Eisenhower）與國務卿杜勒斯（John Foster Dulles），提議建立一個集體安全體系，將美國與日本、南韓及中華民國（台灣）結合在一起，組成一個反共聯盟，稱為「東北亞公約組織」（NEATO），以遏阻中國與朝鮮民主主義人民共和國（北韓）未來可能發動的侵略。然而，由於日本、台灣、南韓與美國在政治挑戰及憲政體制上的差異，美國外交官最後選擇與各國維持雙邊安全安排，而非推動類似區域組織NEATO的多邊聯盟。這種體系通常被稱為「軸輻式安全架構」（hub and spoke security architecture），或是「舊金山體系」（San Francisco System）。

儘管蘇聯在一九九一年解體，俄羅斯的軍事侵略行動卻未曾稍歇，包括聶斯特河沿岸（摩爾多瓦）（一九九○年至九二年）、第一次車臣戰爭（一九九四年至九六年）、第二次車臣戰爭（一九九九年至二○○九年）、入侵喬治亞（阿布哈茲與南奧賽提亞）（二○○八年）、佔領克里米亞（二○一四年至今）、頓巴斯戰爭（二○一四年至今）、介入敘利亞內戰（二○一五年至今），以及全面入侵烏克蘭（二○二二年至今）。

中國軍費高於印太國家總和 逼近美國

中國的軍事預算已經超過三千億美元，高於所有印太國家的軍費總和。這筆龐大的經費，讓中國得以推動大規模的軍備重整，尤其是在海空軍力量與核武器方面。美國政府和智庫一致認為，中國官方公布的國防預算嚴重低報。若以購買力平價（PPP）推算，中國的國家安全預算實際上接近七千億美元，已逼近美國的國防開支水準。中國著重於發展進攻性軍事力量，例如海軍、空軍、核武器，以及網路與太空等尖端科技。相較之下，區域內其他國家主要投資於防禦性武器，聚焦於不對稱作戰、飛彈防禦，以及本土武器生產。

自一九九○年代末期以來，中共所構成的威脅急遽升高。做為回應，印太各國正考慮成立一個集體安全組織，以保護自身安全及其利益。

我建議將這個新的集體安全組織命名為「第一島鏈公約組織」（FITO）。就像北約組織一樣，FITO可以由一批已和美國簽訂雙邊防禦條約的核心國家先行組成，例如日本（一九五一年）、菲律賓（一九五一年）與南韓（一九五三年）。這些國家首先都是印太地區的民主國家，而且彼此之間已存在多邊安全關係，也同時受到中國與／或北韓的威脅。美國政府已將這三個同盟國列為「主要非北約盟友」（MNNAs），其武器系統與訓練均依照北約標準設計。此外，美國政府也賦予澳洲、泰國與紐西蘭主要非北約盟友地位，一旦相關各方同意，這些國家也可以加入FITO。最重要的是，根據美國法律，台灣也是主要非北約盟友。因此，FITO的潛在成員至少有八個印太國家：日本、菲律賓、南韓、泰國、美國、澳洲、紐西蘭與台灣。加拿大也可能加入，因為同為北約盟國，也是印太國家。

FITO潛在成員 至少有八個印太國家

其他國家，例如新加坡、巴布亞紐幾內亞和印度，則可根據自身的國家限制條件與利益，以及FITO成員國的利益，選擇成為正式會員或準會員（associate members）。

印度和日本都分別與區域內的其他國家簽署多個安全協議，是印太地區的最佳範例。

印度安全協議的重點包括：四方安全對話（Quad，二○○七年）、與美國簽訂的四項基本安全協議，以及其他防務合作協議，還有與日本簽署的「物品勞務相互提供協定」（ACSA，二○二○年）。

日本則與區域國家及美國締結多項安全協議，包括四方安全對話（二○○七年）、與澳洲和美國的兩項三邊安全協議（二○一七年與二○二三年）、與澳洲簽署的《日澳安全保障共同宣言》及《相互准入協定》（RAA，二○二二年），以及與菲律賓的《相互准入協定》（二○二五年）。

根據美法律 台灣也是主要非北約盟友

這些協議構成「結締組織」（connective tissue）或「網格」（lattices），強化了印太國家的關係，並鞏固了彼此之間的共同承諾，確保對抗共同威脅的防務合作—正如那句知名諺語：「團結則存，分裂則亡。」（united we stand, divided we fall.）

歐洲國家也可以依據各自的國家限制，選擇以正式會員或準會員身分加入FITO，以決定它們對抗中國、俄羅斯、伊朗與北韓（CRINK）等威權政權軸心侵略時，能夠提供何種支持。部分歐洲國家已在印太地區建立雙邊與多邊安全協議，例如英國和日本的《相互准入協定》（二○二三年）；涵蓋澳洲、馬來西亞、紐西蘭、新加坡和英國的《五國防衛協定》（FPDA，一九七一年）、 澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS，二○二一年），以及英澳《吉朗條約》（二○二五年）等。

法國在印太地區有著重要的國家利益：在其控制下的廣袤領土，總面積約九○○萬平方公里（僅略小於中國、美國或加拿大）。若與其分布於全球其他地區的領土合併計算，法國擁有世界上最大的專屬經濟區（EEZ），面積約一一六九萬一○○○平方公里，其後依次為美國（一一三五萬一○○○平方公里）與澳洲（八五○萬五三四八平方公里）。

約有一六○萬法國公民居住在這些法屬印太領土，另有十九萬人分布於整個印太地區。法國在印太地區設有五個軍事指揮部，常駐七○○○名官兵，以維護其領土安全，也會在部署期間與友好國家進行聯合訓練和演習。法國也正在與日本談判《相互准入協定》，並與菲律賓磋商《軍隊互訪協定》（VFA）。

英國在印太地區也有與其FPDA同盟相關的利益，並與前殖民地（澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、印度和巴基斯坦），以及大英國協成員國維持關係。英國也在印太地區部署軍隊：約九一○名英國軍事人員支援汶萊蘇丹國，二○二五年有四○○○人支援皇家海軍航空母艦戰鬥群，並視需要增派人力以支援演習、訓練與應急行動。

未來也可能會出現印太國家之間，以及印太與歐洲國家之間的新安全安排。

與此同時，中國、俄羅斯與北韓也彼此締結安全協議。中國公開承認的正式安全同盟只有一個，即《中朝友好合作互助條約》（一九六一年）。最令人不安的是，俄羅斯和中國都與伊朗伊斯蘭共和國（IRI）建立安全合作關係。二○二五年一月十七日，俄羅斯與伊朗簽署為期廿年的《全面戰略夥伴關係條約》，伊朗協助俄羅斯在烏克蘭作戰。另據《紐約時報》報導，二○二一年三月，中國與伊朗也簽署為期廿五年、價值達四○○○億美元的《全面合作協議》， 內容包括安全、防務與情報合作。

中俄、北韓及伊朗 建立多邊聯盟架構

我們應該警惕，伊朗被列為「資助恐怖主義國家」（state sponsor of terrorism），直接支持中東地區的伊斯蘭恐怖組織，例如黎巴嫩真主黨（Hezbollah）、巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas），以及葉門叛軍「青年運動」（Houthis）。俄羅斯、中國和伊朗支持青年運動對紅海航運發動攻擊。伊朗也直接向俄羅斯提供武器，支援其對烏克蘭的侵略戰爭。

中國在二○一三年與烏克蘭簽署《友好合作條約》，卻未能在俄羅斯入侵時出手相助。中國與吉布地於二○一四年建立安全戰略夥伴關係， 並在當地闢建一個公開承認的海外海軍基地。俄羅斯與中國也簽署《中俄睦鄰友好合作條約》（二○○一年、二○二一年）、《二○二一年—二○二五年軍事領域合作發展路線圖》，以及《中俄關於新時代國際關係和全球可持續發展的聯合聲明》（二○二二年），中共據此支持俄羅斯侵略烏克蘭。

最令人擔憂的是中國與索羅門群島簽署的《安全框架協議》（二○二二年），過程中涉及所謂的「精英俘獲」（elite capture）。

成立第一島鏈公約組織 對抗中共野心

最後，二○二四年六月，北韓與俄羅斯簽署《全面戰略夥伴關係條約》，這是北韓繼中國之後，與另外一個擁有核武的超級強權締結的第二份安全協議。事實上，中國、俄羅斯、北韓及伊朗都已簽署雙邊安全協議，而且可能正在建立或已經建立自己的多邊聯盟架構，這種共犯結構在俄烏戰爭中昭然若揭。

我們今天面臨的挑戰與冷戰時期類似，都是一個擴張主義共產政權。因此，我們需要重建一個聯盟架構，以應對中共的嚴峻威脅。

嚇阻中共的防線正在迅速衰退。美國應該號召成立「第一島鏈公約組織」，以對抗中共對第一島鏈國家的持續侵略。期盼這個組織的成立，能夠延緩中共稱霸全球的野心。我們現在就應該創建這個新的聯盟，以防止中共發動區域或全球性戰爭，否則戰爭一旦爆發，我們將只能被動因應，這正是「備戰才能止戰」（Si vis pacem, para bellum）的道理所在。

（作者吉耐獅為退役美國空軍外務官，專研反恐怖主義、非正規作戰、飛彈防禦與戰略。二○二二年獲選我國外交部「台灣獎助金」學人，二○二三年在國立政治大學、國防大學擔任駐點訪問學人，現為國防安全研究院客座研究員。國際新聞中心陳泓達譯）

