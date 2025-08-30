自由廣場》餵母乳或配方奶 請尊重媽媽的選擇

◎ 陳書芳

母嬰品牌將嬰兒配方奶比喻為「可樂」、「珍奶」，甚至暗示可能導致孩子過動，引發社會怒火。每當「母乳哺育」議題被挑起，總能看到媽媽們含淚訴說產後身心疲憊，卻承受醫療院所強推母乳的壓力、無法餵母乳時的愧疚等等、來自親友與路人的指責，這些經驗已成了台灣女性的集體創傷。

婦女團體為此議題奮戰許久，為什麼總有推廣母乳的不當言論？怎麼總要情勒媽媽？怎麼總有人不懂，餵養嬰兒的方式應是媽媽和家庭的選擇？問題根源在於政策一面倒，政府為了推母乳，刻意壓低配方奶的能見度。媽媽手冊提及哺餵新生兒，九成篇幅都在講母乳，配方奶資訊則輕描淡寫。國健署雖聲明「母乳或配方奶都是好選擇」，但重點仍擺在「鼓勵母乳」，而未正視資訊不足。

為了提升母乳哺育率，政府長期限制配方奶資訊與購買管道。直到二○二三年，在台灣女人連線與時任立委王婉諭的要求後，配方奶成分才得以上網公開，才終於能合法網購。但政策假設「不討論配方奶，媽媽就會去餵母乳」的推論根本錯誤，母乳哺育率並未因為對配方奶的嚴格限制而上升。更荒謬的是，國健署在二○二四年說母乳哺育率「算法有點怪怪的」，決定不再公布。那過去為了追求數字達標，被傷害的婦女與家庭又該向誰訴說？

母乳確有益處，但真正的支持不應是數字導向的政策，也不是用「母乳最好」來道德綁架。媽媽需要的是充分的資訊與溫暖的支持，而非產後被迫成為政策達標的工具。社會也該停止「指指點點」，餵配方奶就被質疑不夠有愛，公共場合哺乳又遭歧視。真正友善環境，應讓媽媽和家庭無論使用母乳或配方奶，無論在任何地方，都能安心餵養孩子，不必承受責難。

可喜的是，社會輿論多數站在媽媽與家庭的一邊，不再用母乳衡量母愛。政府真心支持媽媽，就該提供中立、完整的哺育指引，讓所有家庭都能安心選擇最適合的方式。

（作者是台灣女人連線秘書長）

