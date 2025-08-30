晴時多雲

評論 > 投書

自由廣場》勇闖政壇的小白兔

2025/08/30 05:30

◎ 廖筱君

在台灣的政治舞台，他顯得格格不入。郭智輝，崇越集團董事長，被喻為「小白兔」，並非因為天真，而是他太單純、專注專業，缺少政治算計，因而成為鎖定的目標。

從產業界到部會首長

二○二四年，他應賴清德總統之邀出任經濟部長。一般企業家避之唯恐不及的燙手山芋，他義無反顧接下，因心中有一份理念：要為台灣的未來盡一份力。

短短一年三個月，他推動能源二次轉型、提出「境外關內」、推動中小企業導入AI、加速綠能減碳。這些政策碰觸利益，他踩進政壇暗流。

專業與政治的落差

郭智輝相信專業可以勝過口水，理性可以化解對立，但在政治場域，直率卻成為弱點。媒體放大檢視他的背景，反對者曲解他的政策，他正面回擊，因而更成為箭靶。

他的專業滿分，政治卻是新手。在國會，他「講真話」使對手難堪，但缺乏政客的自保機制，常被修理得灰頭土臉。他逐漸體會，政治不是單純對錯，而是多方協調的藝術。

半導體最佳發言人

評價他的亮點，當然是國際經驗與產業視野。川普重啟貿易壁壘，美中科技戰升溫，台灣最需要的正是懂產業、又能對外闡述的人才。他能精準說明半導體優勢，熟悉台積電文化與供應鏈自我修正機制，被譽為「護國神山最佳發言人」。

捷克之行的戰略意涵

二○二四年底，他率團訪問捷克，推動設立「台灣貿易投資中心」，落實「境外關內」政策，協助業者布局歐洲。他看準捷克的科研、人才與地緣優勢，主張將捷克作為台灣進入歐洲的樞紐。這不僅展現戰略眼光，也是對產業國際化的積極實踐。

離去與反思

二○二五年八月，他辭去部長，對外解釋是健康因素，無法投入「一二○分」的精力。外界不免疑問，這一路的政治挫折，是否讓他對政府體制失望？或許不是心灰意冷，而是清醒認知自己非屬政治圈之人。

郭智輝的專業與國際視野，是台灣的寶。但在經濟部，他成了政黨角力的犧牲品。政策需要鋪陳，他的前瞻見解卻反成箭靶。這不只是他個人無奈，而是國家損失。

卸下職銜，他或曾回望這段旅程。理想、衝撞與孤獨，已成歷練。在他心中，或許正回蕩著蘇軾的詩「回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴。」

這不是逃避，而是一種理解。政治場域蕭瑟，自我選擇無悔；離開內閣，未必離開台灣。專業與信念，仍將是他未來方向。

（作者是豐臺新媒體總經理）

