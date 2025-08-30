晴時多雲

投書

自由廣場》教育經費補助 一頭牛剝兩層皮

2025/08/30 05:30

◎ 葉建良

財政收支劃分法修惡之後，地方政府每年從中央政府的口袋多挖走三、四千億元，行政院明年度估算是四一六五億元。為了因應財政失血，中央只好刪減各部會補助地方的預算；教育部的部分刪減額度為八一○億元。但教育利益團體急著跳出來，要求教育部必須維持對地方的補助，不能刪減。

這其實是將兩碼事混為一談。一是中央政府因應預算縮小而減列教育經費，這部份應減列多少，有討論餘地。振鐸學會丁志仁主張，今年度中央歲收有十二．四%用在教育，應依總預算縮減的十二．四%來算明年度的中央教育預算應縮減的額度；依他的算法是四六五億元，而主計總處編的三四一○億元比他的算法少了三四五億元。中央減少刪減教育預算額度，這可以討論；但若考慮到新成立運動部，體育經費從教育經費去除，則刪減中央政府的教育經費本來就是合理的。另依他的主張，地方政府教育預算也要達到收入的四十三．三％，也就是說，其他收入不算，地方至少應將明年新增的四一六五億元拿出一八○三億元用在教育。這才是重點所在。

另一位關注教育的謝國清主張，中央政府明年度不能刪減對地方的補助八一○億元。也就是說，中央的教育預算從今年的三九一○億元減少到他們主張的三七五五億元，而地方教育自有教育經費增加一八○三億元，中央減而地方增的情況下，仍點中央須維持今年度對地方的教育補助。這不正是典型的「一頭牛剝兩次皮」？

他們做此主張的理由是地方教育會受衝擊，其實，明年對於地方教育最大的衝擊是「錢增加太多」，而非沒錢！中央對地方的計畫型補助，都是地方原有業務，因經費不足，而由中央補助。像是電費、增加教師員額經費、非營利幼兒園等等的補助，這些本就是地方教育局處的業務，由中央補助經費給地方執行。所以，說什麼事權不清、地方沒有人執行，完全是外行話。

什麼是「亂花錢」？地方政府稱財政困難，要中央政府補助地方自身應辦業務，卻不把教育經費用在刀口，而去福利大放送，免費營養午餐、免費教科書，甚至有縣長夫妻玉照的家庭聯絡簿等等。更別提一年花數十億辦理老人免健保費、發老人禮金這些年年擴大的財政黑洞。各方教育利益團體應做的，是監督各地方政府把教育預算編足，且不可亂花錢；而非要求拿中央的資源拿去補地方該做的事，讓地方把錢拿去填黑洞。（作者是退休督學）

