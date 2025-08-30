晴時多雲

自由廣場》公竟渡河 將奈公何?

2025/08/30 05:30

◎ 常遇秋

這場大罷免的餘波盪漾，執政黨自須回應民意，不可能無所作為，含糊以對而期望民意就此回歸，這是痴人作夢。

這場大罷免後效應，不只影響到二○二六年的縣市長選情，連二○二八年的總統大選都受到打擊，近日民調顯示，賴清德總統在信任度、滿意度都持續下跌，民進黨面臨重大危機，若無「大破大立」大幅變革，支持者將更長期失望。

關於立法院民進黨團總召柯建銘的去留，黨秘書長徐國勇發起立委連署「全面改選」黨團幹部，而面對外界的一再質疑，賴總統選擇在「亞洲太平洋國會議員聯合會」開幕典禮回應，指出黨團改選，他相信會更符合社會期待。

雖然賴清德以主席及總統身分表態，但另一方先有「相煎何太急」後有「此時無聲勝有聲」，再傳出「讓他當完這屆」，總之是不想現在退，賴總統又奈何？此際此情此景，讓人想起古樂府詩：「公無渡河，公竟渡河！墮河而死，將奈公何！」可堪柯公三思矣。

大罷免倘若大成功，柯建銘必成為大英雄，他就算不要，光環也會加諸其身。反之，大罷免若是大失敗，自然也會付出相對代價，所謂成王敗寇，古今皆然，凡政治歷練豐沛者，必定早就徹悟這條鐵律。如此，則何去何從？還須明言？只是民進黨眼下還經得起這一場「緩慢的政治折磨」繼續下去嗎？（作者是教育人員）

