自由廣場》從機器狗與公館圓環 看北市府傲慢

◎ 李立聖

台北市兩起市政爭議，顯示蔣萬安市府施政的荒謬。其一是機器狗事件，北市府引進中國製機器狗，號稱能協助公共安全與市政管理，卻立即引發市民譁然。該產品背後涉及資安暨人權疑慮，早在歐美、日本等國早已被嚴格限制。民主國家選擇戒慎，是因他們理解資訊安全與國家安全密不可分；但蔣萬安市府卻在毫無配套下就想引入中國製品，甚至試圖合理化，完全無視潛在的監控風險。這是表面科技進步，實則罔顧市民隱私與安全的倒退。

市民質疑聲浪極大，市府卻三言兩語帶過。更嚴重的是，市府始終迴避核心問題：台北市何必成為中國製電子產品的試驗場？市民有權知道，這些機器狗是否可能淪為蒐集個資、竊取影像的工具。但蔣市府選擇忽視，這種心態是對市民權益的最大藐視。

請繼續往下閱讀...

另一個案例是公館圓環與公車專用地下道。市府稱圓環事故率高，故決定拆圓環並填平地下道。但交通事故成因並非只因圓環結構，從號誌與標線優化、車流分流，都能改善問題。若是填平地下道，卻剝奪了數萬名公車族每天節省的五分鐘通勤時間。身為師大校友，我過去常搭交通車或公車去公館分部上課，親身體會地下道的重要。北市府口中的「幾秒差異」，在現實生活卻是每天往返都能明顯感受到的便利。

從機器狗到公館圓環，看到的不是願意務實傾聽的市長，而是一再用表面理由忽視民意的政府。市民要隱私，市府卻想引進高風險產品；市民要便利，市府卻要填平公車捷徑。蔣市府的決策模式在這兩件案子都流露出相同的傲慢與不負責任。

當市長不再傾聽民意、當市政與民意脫節，市民必須追問：如此藐視市民權益的市長，怎麼能算合格？

（作者為台北市民、政治工作者）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法