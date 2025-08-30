自由廣場》台灣舉國正飽受其害／中共干預紐約選舉的警訊

◎ 蕭錫惠

《紐約時報》近日刊出調查報導，揭露中共在紐約市的選舉滲透。這不是抽象的「大國競爭」，而是直接發生在華人社區與選舉現場的政治干預。

報導指出，北京透過駐紐約總領事館與數百個同鄉會，對社區候選人進行「立場篩選」：凡是支持香港自由、聲援台灣或談論中國民主的人，都會被貼上「有毒」標籤，遭到排擠甚至打擊。

請繼續往下閱讀...

最具代表性的案例是台灣出生的紐約州參議員曲怡文。她只不過是出席台灣總統宴會，就遭中領館官員質問，且在社區遭到孤立，最後成為參選連任卻唯一敗選的參議員。天安門學運領袖熊焱更慘，二○二二年競選州眾議員，檢方揭露中國特工企圖設局陷害他，甚至研商要動用暴力或性醜聞來抹黑他。

更令人震驚的是，僑團與政治金流的結合。布魯克林的陳善莊，曾涉毒品與人口販運案而被定罪，如今竟搖身一變成為社區掮客；紐約市長亞當斯的前顧問鄭祺蓉，FBI突擊其住所，懷疑她涉與中共連手影響市長選舉。在競選集會上，甚至有人直接派發紅包給記者。

《紐時》的調查方法極為嚴謹。他們建立二百多個同鄉會數據庫，追蹤捐款與政治活動；整理外交官名單以辨識現場行蹤；更蒐集數百小時YouTube影片，揭露至少三十五場中國領館官員主持的「效忠宣誓」，口號包含「統一台灣」「民族復興」。這些證據勾勒出一條清晰的滲透鏈：領館↓僑團↓金流↓政治人物。

這些現象警惕我們：民主制度不是天上掉下來的恩賜，而是需要不斷守護的公共資產。中共既然能在美國紐約滲透選舉，當然更能在任何一個自由社會複製同樣手段。面對中共亟欲併吞，台灣尤應警惕，因為我們是北京的首要目標。

民主的防衛，從辨識謊言與滲透開始。唯有人民睜大眼睛，才能讓選舉真正屬於自己。

（作者是自由撰稿人）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法