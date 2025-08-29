自由廣場》基層公務員給新內閣的一封信

◎ 葉昱呈

為回應國人期待，行政院公布十六人內閣異動名單，宣示「ＡＩ行動內閣二．○」正式啟動。

筆者是公務員，深知施政要先解除民怨，才能讓民眾實質有感，二○一九年，蘇貞昌接任閣揆才半個月，積極探求民瘼民隱，發掘問題，調查民怨、掌握輿情、快速澄清謠言，分批與黨內立委座談了解民意，進行多項「接地氣」改革，以解決官僚組織不便民的行政措施，其中將「民眾至銀行領三萬元以上須出示身分證」的規定，更改為「正常客戶領錢行為，若提領未滿五十萬元款項，不須再出示身分證」，有效解決小商家、中小企業領錢不便的困擾。

當時中國非洲豬瘟疫情延燒，行政院要求採購Ｘ光機，全面檢查入境旅客的手提行李，有效防止疫區豬肉侵台，化解了台灣養豬產業崩盤的危機，這些作為都是公部門「行使行政權」而讓民眾有感的政績。

建議行政院通令各部會提報現行民眾反映不便民的行政措施或攸關民生改革事項，責成主管單位針對問題限期研議解決方法，同時由國發會嚴格管控處理進度與時程，務必讓民眾有感。此外，各部會應引進有創意、具政策論述能力的人才，強化媒體宣傳及輿論攻防，尤其對於網路社群不實訊息，摒棄過去「文謅謅」的公文用語，改用民眾易懂的口語，提出「簡潔有說服力」的澄清稿或圖卡，期能主導話語權，使國家政策免遭惡意扭曲，成功打開新局。（作者是公務員）

