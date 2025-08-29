晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》人民讓你質詢 不是讓你整人

2025/08/29 05:30

◎ 不孝

近年國會質詢越來越像整人節目，立委質問官員「你有沒有遞辭呈？」、拍桌怒斥、怒摔預算書，激情表演以奪媒體版面暨社群流量，卻換不到對公共事務的深入審視。人民把監督權交付立法者，是要查清事實、釐清責任，不是以羞辱與咆哮搏取關注。當問責被表演化，真正該追究的行政疏失與法律問題反而被噪音淹沒，程序與證據淪為配角。

官員到議場接受備詢，應在程序與證據下接受檢視；立委在行使監督權時，也應守住人格尊嚴與程序正義。把議場當直播間、以情緒取代論證，長此以往侵蝕的是民主的公信力與國會的尊嚴。媒體與公民社會同樣有責任：不要成為鼓勵表演化問政的旁觀者或共犯，應拒絕以挑釁與衝突包裝議題；選民也該以議題深度而非戲碼投射選擇。

更重要的是，國會制度應訂明質詢尺度、強化議程掌控、落實違規懲處；立委也要以專業與資料說話，而非靠情緒鋪陳取勝。公民可透過監督平台與公益媒體，促進議題回歸實質討論，並持續追蹤調查與審查成果。

國會若成為霸凌溫床，民主必受損。期盼媒體輿論發揮糾錯力量，導正理性問政，還國會一個能自我反省、真正負責的莊重場域。

（作者是退休人士）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書