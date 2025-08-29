自由廣場》人民讓你質詢 不是讓你整人

◎ 不孝

近年國會質詢越來越像整人節目，立委質問官員「你有沒有遞辭呈？」、拍桌怒斥、怒摔預算書，激情表演以奪媒體版面暨社群流量，卻換不到對公共事務的深入審視。人民把監督權交付立法者，是要查清事實、釐清責任，不是以羞辱與咆哮搏取關注。當問責被表演化，真正該追究的行政疏失與法律問題反而被噪音淹沒，程序與證據淪為配角。

官員到議場接受備詢，應在程序與證據下接受檢視；立委在行使監督權時，也應守住人格尊嚴與程序正義。把議場當直播間、以情緒取代論證，長此以往侵蝕的是民主的公信力與國會的尊嚴。媒體與公民社會同樣有責任：不要成為鼓勵表演化問政的旁觀者或共犯，應拒絕以挑釁與衝突包裝議題；選民也該以議題深度而非戲碼投射選擇。

更重要的是，國會制度應訂明質詢尺度、強化議程掌控、落實違規懲處；立委也要以專業與資料說話，而非靠情緒鋪陳取勝。公民可透過監督平台與公益媒體，促進議題回歸實質討論，並持續追蹤調查與審查成果。

國會若成為霸凌溫床，民主必受損。期盼媒體輿論發揮糾錯力量，導正理性問政，還國會一個能自我反省、真正負責的莊重場域。

（作者是退休人士）

