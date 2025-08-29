晴時多雲

評論 > 投書

自由廣場》立委恣意羞辱官員 非民主常態

2025/08/29 05:30

◎ 方復權

立法院司法及法制委員會二十七日討論「中華民國刑法部分條文修正草案」，民眾黨立委兼主席黃國昌質詢法務部長鄭銘謙時，竟然興風作浪、搬弄是非，質問鄭部長是否有遞辭職信，甚至嘲諷「功在黨國、對民進黨貢獻非常大，不可能要你辭職」等羞辱性言語。個性溫和的鄭部長被逼得回覆「不要學這些語調」，黃國昌卻惱羞成怒，暴氣高喊「用什麼語調質詢，不是你可以說三道四的，你什麼態度啊？今天是你在備詢，還是我在備詢？在國會這麼囂張哦？這樣的內閣有在反省檢討嗎？部長在這講話這麼囂張？」

筆者從電視畫面親眼看見，明明是黃國昌囂張跋扈，很可能自認為綠營大罷免未成功，遂有恃無恐，而展開人身攻擊，鄭部長維持謙虛的態度，卻被「狗仗人勢」、「見笑轉生氣」的黃國昌無理撻伐，實在令人看不下去。

黃國昌從政後劣跡斑斑，首先創立時代力量政黨並擔任黨主席，彼時政治立場偏綠。退出時代力量後加入台灣民眾黨，獲得不分區立委席次，政治立場由前主席柯文哲的「白」轉為藍，目前藍白合作下，全力貶綠，簡直是政壇變色龍。

希望立委在國會殿堂的質詢要理性，官員不容無端受辱。台語有句諺語「囂俳無落魄的久」，黃國昌立委資格滿兩年要卸任，千萬要留一點好名聲，「予人探聽」。

（作者從事國際貿易）

