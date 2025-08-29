晴時多雲

自由廣場》對日戰爭的敘事／中共大肆宣揚 台灣豈能默認?

2025/08/29 05:30

◎ 王宏仁

九月三日，北京天安門廣場將舉行「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十週年」紀念大會，並伴隨大規模閱兵儀式。表面是紀念戰爭勝利，實際上卻是中共再次操弄歷史與國際輿論的舞台。對台灣而言，若全民對此事缺乏認知與關注，將使國際社會的理解被中共的版本所左右，國家利益也將因此受損。

中共近年不斷引用《開羅宣言》、《波茨坦公告》或聯合國二七五八號決議文來聲稱對台灣的主權合法性，這種說法忽略了最基本的歷史事實：這些文件均在一九四九年中華人民共和國成立之前就已生效，其法律指向極為明確 — 台灣是歸還當時的中華民國，而中華民國的法理地位延續至今，正存在於台灣。更諷刺的是，二戰期間，中共在抗戰中的角色遠非主力，其戰略是廣為人知的「一分抗日、二分應付國民政府、七分壯大自己」。如今卻將自己塑造成抗戰功臣，這種歷史扭曲就是有意的政治操作。

中共此一策略是刻意的論述權建構，其所為無異於古代帝王「修史以自證正統」的手段，只是把這套封建戲碼搬到二十一世紀。二戰八十週年的國際語境，本應彰顯民主戰勝專制，但中共卻硬是變成對自身政權的歌功頌德。二戰的真正勝利，是建立在各民主國家團結反侵略的基礎上。當初的戰敗國最終透過民主轉型獲得繁榮與尊敬，證明自由與尊嚴才是持久和平的根本。反觀當今中國，不僅沒有走向民主，反而朝向更集中的威權體制，這與二戰的教訓背道而馳。

中共透過外交官員宣稱「中國永遠不稱霸、不擴張、不搞軍備競賽」，卻利用閱兵展示新型武器，並持續透過聯合軍演與區域行動展現軍事肌肉。從日本海的中俄軍演，到近年對台灣西南空域的軍機騷擾、跨越海峽中線的舉動，以及與菲律賓在南海的對峙，都與中共的「和平發展」論述與實際作為形成鮮明對比。

對台灣而言，關鍵並不只是批判中共的矛盾，而是如何回應這種論述戰。當中共大張旗鼓閱兵並宣傳所謂的歷史正當性時，台灣社會若選擇沉默，國際將只聽到中共單一版本。這不只是政府的責任，每位台灣人都應具備基本的認知與論述能力，在國際場合能夠回應國際友人的提問，以正視聽，避免外界誤以為台灣的地位只是中共敘事的附屬。

（作者為成大政治系教授、國策研究院執行長）

