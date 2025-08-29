自由廣場》當孩子沈溺於短影音毒窟而無力自拔／台灣當前的「心理芬太尼」危機

◎ 楊智強

南韓政府近日宣布，明年三月起中小學生在教室內不得使用智慧型手機，再次引發我們深思：當台灣的孩子沉溺短影音的虛擬世界，國家與社會的未來何在？

​回顧國際趨勢，除了南韓，芬蘭、法國、荷蘭等先進國家已紛紛立法，將手機隔離校園。這不僅是教育改革，更是一場對抗數位成癮、搶救學子身心健康的保衛戰。越來越多人意識到手機成癮的教養怪象，尤其是某些短影音平台，彷彿是無聲無息的「心理芬太尼」，不斷腐蝕下一代的身心靈。

​芬太尼過量會導致死亡，而短影音過量則會扼殺學生的專注力與思考能力。研究顯示，這些極短、高刺激的影音，會讓大腦習慣於瞬間滿足，導致學生在面對需要長時間專注的課堂學習時，感到無聊、焦慮，甚至難以集中精神。台灣下一代的心智正在被「演算法」重製、揉捏、塑造。

​尤有甚者，這些對國家認同與道德觀的侵蝕，諸如抖音、小紅書等平台，其背後有著鮮明的文化與政治意圖。它們推薦的內容，往往將「特定」的價值觀、生活方式乃至歷史觀念潛移默化地植入。孩子們整天沉浸在似是而非的資訊，對國家文化認同感逐漸淡薄且偏差，道德界線更變得模糊不清。

​這絕非危言聳聽，而是迫在眉睫的「心理芬太尼」危機，這些平台背後往往帶有外部勢力滲透與價值操弄。若孩子在毫無保護的狀態下接受大量短影音洗禮，對台灣社會與國家認同的根基，勢必受到侵蝕。

「心理芬太尼」遠比任何毒品更難防範，因為它合法、普及且時間夠長。空前險峻的挑戰，絕非單一家庭或學校能夠承擔與矯正，單靠家長或老師的勸說早已不足。

國家能否興盛，在於教育能否保護並培養健全的下一代。南韓已經為我們敲響警鐘，台灣絕無再拖延的空間。懇請立委諸公與教育部果斷立法，防範數位毒窖，才能守護孩子，防堵「心理芬太尼」繼續腐化國家未來主人翁。

（作者是教育部中央申訴評議委員）

