晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》當孩子沈溺於短影音毒窟而無力自拔／台灣當前的「心理芬太尼」危機

2025/08/29 05:30

◎ 楊智強

南韓政府近日宣布，明年三月起中小學生在教室內不得使用智慧型手機，再次引發我們深思：當台灣的孩子沉溺短影音的虛擬世界，國家與社會的未來何在？

​回顧國際趨勢，除了南韓，芬蘭、法國、荷蘭等先進國家已紛紛立法，將手機隔離校園。這不僅是教育改革，更是一場對抗數位成癮、搶救學子身心健康的保衛戰。越來越多人意識到手機成癮的教養怪象，尤其是某些短影音平台，彷彿是無聲無息的「心理芬太尼」，不斷腐蝕下一代的身心靈。

​芬太尼過量會導致死亡，而短影音過量則會扼殺學生的專注力與思考能力。研究顯示，這些極短、高刺激的影音，會讓大腦習慣於瞬間滿足，導致學生在面對需要長時間專注的課堂學習時，感到無聊、焦慮，甚至難以集中精神。台灣下一代的心智正在被「演算法」重製、揉捏、塑造。

​尤有甚者，這些對國家認同與道德觀的侵蝕，諸如抖音、小紅書等平台，其背後有著鮮明的文化與政治意圖。它們推薦的內容，往往將「特定」的價值觀、生活方式乃至歷史觀念潛移默化地植入。孩子們整天沉浸在似是而非的資訊，對國家文化認同感逐漸淡薄且偏差，道德界線更變得模糊不清。

​這絕非危言聳聽，而是迫在眉睫的「心理芬太尼」危機，這些平台背後往往帶有外部勢力滲透與價值操弄。若孩子在毫無保護的狀態下接受大量短影音洗禮，對台灣社會與國家認同的根基，勢必受到侵蝕。

「心理芬太尼」遠比任何毒品更難防範，因為它合法、普及且時間夠長。空前險峻的挑戰，絕非單一家庭或學校能夠承擔與矯正，單靠家長或老師的勸說早已不足。

國家能否興盛，在於教育能否保護並培養健全的下一代。南韓已經為我們敲響警鐘，台灣絕無再拖延的空間。懇請立委諸公與教育部果斷立法，防範數位毒窖，才能守護孩子，防堵「心理芬太尼」繼續腐化國家未來主人翁。

（作者是教育部中央申訴評議委員）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書