晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》國民黨還在錯讀大罷免

2025/08/29 05:30

上週六罷免投票結束，國民黨主席朱立倫五點談話，一味歸咎賴政府，未談國民黨如何興革。誇張的是，朱還公然要求執政者「即刻釋放柯文哲主席跟國民黨黨工」。（資料照）上週六罷免投票結束，國民黨主席朱立倫五點談話，一味歸咎賴政府，未談國民黨如何興革。誇張的是，朱還公然要求執政者「即刻釋放柯文哲主席跟國民黨黨工」。（資料照）

台灣民主運動史上首次大罷免落幕，遭罷免國民黨立委雖保住席位，立法院朝小野大結構也維持不變，但所產生的政治影響，則在朝野兩大黨持續震盪。執政的民進黨政府改組人事因應，幅度擴及府院黨及國會黨團，賴清德總統也親上火線強調以經濟、民生、弱勢及青年等「四個優先」進行施政調整。同樣位處「震央」的國民黨，則沈浸在「大成功」自我催眠氛圍，只見攻訐政府，毫無檢討反省；三十一位藍委更因人民已經不得再對其提出罷免案，相當於得到「無敵星星」，因而一改反罷拜票時的低姿態，藍營磨刀霍霍，準備再掀國會之亂。對於大罷免結果，國民黨顯還持續錯讀中，考驗台灣人民的耐性。

回顧這場史無前例的大罷免運動，肇因藍白兩黨從去年二月開始一連串的毀憲亂政之舉，尤其今年初提案亂砍年度中央政府總預算，進而引發社會的強烈不滿，公民團體發起的罷免連署，因而迅速推進。藍白立委的傲慢、咆哮嘴臉，加上兩黨團總召所形成的「傅黃體制」，讓這次大罷免運動，從各界多不看好，到其勢已不可擋。國民黨陣營為此回防，也要「以罷制罷」，但因各地偽造連署頻頻而遭司法偵辦，泱泱大黨居然淪落未有罷免案成案。眼見政黨存亡時刻，藍營改以升高對立全面誣指賴總統主導大罷免，訴求被執政者打壓，並以選戰高規格卯足力量應戰。原本是破壞民主憲政的「加害者」，卻搖身改扮「受害者」，利用台灣社會向來容易同情「弱者」，前倨後恭訴求基層。部分民眾為之所惑，加上不滿賴政府這段時間應處內外情勢作為，藍委們僥倖逃過罷免審判。

換言之，大罷免投票的結果，有其複雜的朝野過招、內外環境交織因素，甚至還涵蓋罷免與反罷各方的策略變化等。罷藍委未過關，朝小野大依舊，這並無法論述為台灣社會「認同」藍白這一年半的國會亂行，或解讀成對先前毀憲亂政的諸多議案，給予任何「背書」。民意已然指向，國會席次結構回到去年一月大選結果，意味朝野應重啟良性互動模式，團結推動國政而非掣肘杯葛，甚至重蹈過去的政治僵局。賴總統上週六於第二波罷免案失敗後，向國人發表談話說，對於政府施政不足之處，執政團隊會時時深自檢討，也必須調整改變。針對各界關切的能源供應穩定議題，總統也承諾啟動舊核電機組自我安全檢查，且不排除先進核能。繼續擔任閣揆的卓榮泰，在立法院答詢時進一步表明主動調整行政立法互動關係。政局進入後大罷免時代，賴政府必須提出人民更有感的政策方向。

相較於賴政府迅速調整執政團隊隊形、政策優先順序，具體回應民意。反觀國民黨，不見反躬自省，還以「趾高氣昂」之姿，狂罵執政黨。同樣上週六罷免投票結束，國民黨主席朱立倫五點談話，一味歸咎賴政府，未談國民黨如何興革。誇張的是，朱還公然要求執政者「即刻釋放柯文哲主席跟國民黨黨工」。大罷免期間，國民黨誣指賴總統操作司法，進行政治打壓，投票已結束了，還要繼續造謠打擊司法。明知牽涉偽造連署的組織性犯罪，絕無可能「即刻釋放」。朱黑白顛倒，又變造所謂「受害者」形象，博取政治資本。視法律如無物，正是朱立倫之流者。先前國民黨地方黨部因涉幽靈連署，黨工被約談，朱召喚支持者聚集北檢前施壓放人。明明違法連署在先，卻能極盡狡辯卸責，攻擊司法當政治動員工具，朱正是最惡質的示範。若司法部門因之就範，台灣還有司法獨立、政治民主可言嗎。

賴政府人事改組，涵蓋立法院民進黨團的幹部。然而，朱立倫越俎代庖，稱民進黨團總召柯建銘留在立法院，是對不起台灣社會。民進黨立院黨團如何調整戰力，輪不到朱說三道四。不過，若真要說對不起台灣社會，在大罷免期間被公民團體列入「首犯」的國民黨團總召傅崐萁，恐更是千夫所指。曾因炒股案等官司入獄的傅崐萁，形象爭議極大。朱助其恢復黨籍「同舟」共固黨權。傅在過去一年半，聯手白營掀起國會之亂，藍委「傅隨而行」，成了「共犯結構」。被傅奉為「現代劉邦」的朱立倫，表面稱交棒，但黨內要角猶在「夭鬼假細禮」權力遊戲裡打轉，未曾表達改革政黨路線的積極主張。在大罷免後，國民黨更顯反動，停止年改等反改革議案更已蠢蠢欲動。朝野政黨爭取民心，已立判高低。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書