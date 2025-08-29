社論》國民黨還在錯讀大罷免

上週六罷免投票結束，國民黨主席朱立倫五點談話，一味歸咎賴政府，未談國民黨如何興革。誇張的是，朱還公然要求執政者「即刻釋放柯文哲主席跟國民黨黨工」。（資料照）

台灣民主運動史上首次大罷免落幕，遭罷免國民黨立委雖保住席位，立法院朝小野大結構也維持不變，但所產生的政治影響，則在朝野兩大黨持續震盪。執政的民進黨政府改組人事因應，幅度擴及府院黨及國會黨團，賴清德總統也親上火線強調以經濟、民生、弱勢及青年等「四個優先」進行施政調整。同樣位處「震央」的國民黨，則沈浸在「大成功」自我催眠氛圍，只見攻訐政府，毫無檢討反省；三十一位藍委更因人民已經不得再對其提出罷免案，相當於得到「無敵星星」，因而一改反罷拜票時的低姿態，藍營磨刀霍霍，準備再掀國會之亂。對於大罷免結果，國民黨顯還持續錯讀中，考驗台灣人民的耐性。

回顧這場史無前例的大罷免運動，肇因藍白兩黨從去年二月開始一連串的毀憲亂政之舉，尤其今年初提案亂砍年度中央政府總預算，進而引發社會的強烈不滿，公民團體發起的罷免連署，因而迅速推進。藍白立委的傲慢、咆哮嘴臉，加上兩黨團總召所形成的「傅黃體制」，讓這次大罷免運動，從各界多不看好，到其勢已不可擋。國民黨陣營為此回防，也要「以罷制罷」，但因各地偽造連署頻頻而遭司法偵辦，泱泱大黨居然淪落未有罷免案成案。眼見政黨存亡時刻，藍營改以升高對立全面誣指賴總統主導大罷免，訴求被執政者打壓，並以選戰高規格卯足力量應戰。原本是破壞民主憲政的「加害者」，卻搖身改扮「受害者」，利用台灣社會向來容易同情「弱者」，前倨後恭訴求基層。部分民眾為之所惑，加上不滿賴政府這段時間應處內外情勢作為，藍委們僥倖逃過罷免審判。

換言之，大罷免投票的結果，有其複雜的朝野過招、內外環境交織因素，甚至還涵蓋罷免與反罷各方的策略變化等。罷藍委未過關，朝小野大依舊，這並無法論述為台灣社會「認同」藍白這一年半的國會亂行，或解讀成對先前毀憲亂政的諸多議案，給予任何「背書」。民意已然指向，國會席次結構回到去年一月大選結果，意味朝野應重啟良性互動模式，團結推動國政而非掣肘杯葛，甚至重蹈過去的政治僵局。賴總統上週六於第二波罷免案失敗後，向國人發表談話說，對於政府施政不足之處，執政團隊會時時深自檢討，也必須調整改變。針對各界關切的能源供應穩定議題，總統也承諾啟動舊核電機組自我安全檢查，且不排除先進核能。繼續擔任閣揆的卓榮泰，在立法院答詢時進一步表明主動調整行政立法互動關係。政局進入後大罷免時代，賴政府必須提出人民更有感的政策方向。

相較於賴政府迅速調整執政團隊隊形、政策優先順序，具體回應民意。反觀國民黨，不見反躬自省，還以「趾高氣昂」之姿，狂罵執政黨。同樣上週六罷免投票結束，國民黨主席朱立倫五點談話，一味歸咎賴政府，未談國民黨如何興革。誇張的是，朱還公然要求執政者「即刻釋放柯文哲主席跟國民黨黨工」。大罷免期間，國民黨誣指賴總統操作司法，進行政治打壓，投票已結束了，還要繼續造謠打擊司法。明知牽涉偽造連署的組織性犯罪，絕無可能「即刻釋放」。朱黑白顛倒，又變造所謂「受害者」形象，博取政治資本。視法律如無物，正是朱立倫之流者。先前國民黨地方黨部因涉幽靈連署，黨工被約談，朱召喚支持者聚集北檢前施壓放人。明明違法連署在先，卻能極盡狡辯卸責，攻擊司法當政治動員工具，朱正是最惡質的示範。若司法部門因之就範，台灣還有司法獨立、政治民主可言嗎。

賴政府人事改組，涵蓋立法院民進黨團的幹部。然而，朱立倫越俎代庖，稱民進黨團總召柯建銘留在立法院，是對不起台灣社會。民進黨立院黨團如何調整戰力，輪不到朱說三道四。不過，若真要說對不起台灣社會，在大罷免期間被公民團體列入「首犯」的國民黨團總召傅崐萁，恐更是千夫所指。曾因炒股案等官司入獄的傅崐萁，形象爭議極大。朱助其恢復黨籍「同舟」共固黨權。傅在過去一年半，聯手白營掀起國會之亂，藍委「傅隨而行」，成了「共犯結構」。被傅奉為「現代劉邦」的朱立倫，表面稱交棒，但黨內要角猶在「夭鬼假細禮」權力遊戲裡打轉，未曾表達改革政黨路線的積極主張。在大罷免後，國民黨更顯反動，停止年改等反改革議案更已蠢蠢欲動。朝野政黨爭取民心，已立判高低。

