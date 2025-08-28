自由廣場》當教師心不在講台 教育圈的無聲警報

◎ 楊智強

教師曾是備受尊崇的職業，然而近年來，一場無聲的離職潮正在中小學教育現場蔓延。數據與現象皆顯示，這場危機正嚴重侵蝕台灣的教育根基。

​今年一項親師教育困境調查顯示，高達卅八%的教師考慮在未來三年內離開教職，這預示著大規模師資流失的潛在風險。甚至連應服務一定年限的公費生，都寧願違約賠款也要離開，這無疑是對教學環境最沉痛的控訴。

​教師離職潮實屬冰凍三尺，非一日之寒。不少家長將自己定位為「教育消費者」，使得親師關係從合作夥伴轉變為潛在的衝突來源。教師花費大量時間處理投訴與質疑，教學熱情在一次次應對中被消磨殆盡。再者，繁重的行政工作與無止境的評鑑、會議，壓縮了教師的備課時間，使他們不得不將工作帶回家，模糊了生活與工作的界線。​此外，教師面對學生脫序行為時，常因缺乏明確的法律保障與社會共識而綁手綁腳，深怕招來投訴，導致動輒得咎為難的困境。

​這場靜默的離職潮的影響已超越個人層面，它正衝擊著當前教育生態。經驗豐富的資深教師提早離場，導致教學經驗出現斷層；為填補人力空缺而大量聘用的代理教師，其不穩定的工作模式也影響了教學的連貫性。當教師普遍心力交瘁，整體教育士氣也將低落，形成惡性循環。

筆者建議家長應調整認知從消費者回歸協作夥伴，重建親師間的信任，一起為了孩子能更好；政府與學校應簡化不必要的行政流程，讓教師能將重心回歸教學；教育部應為教師提供更符合實務的法律保障，讓他們面對挑戰時不再孤單無助。

​教師選擇退場，損失的不僅是個人的職涯，更是無數孩子的學習機會及國家社會的未來。

（作者是嘉義縣教師職業工會副理事長）

