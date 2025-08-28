自由廣場》王鴻薇忘了二．五八億的《夢想家》嗎？

◎ 鄧鴻源

國民黨立委王鴻薇或許健忘，但她絕對不應該忘記《夢想家》這部「偉大」的燒錢大戲，讓台灣人由此見識到政府標案「奇蹟」，得知政府是怎樣花錢。

這麼說，是因為王鴻薇近日針對勞動部文宣採購案，指稱得標廠商都是三家綠媒得標再轉發包，以致「三年將近一億元」預算被用來「豢養」綠媒，措辭辛辣。

王鴻薇的質詢引起社會注意，同時也勾起大眾的記憶，思想起十四年前的《夢想家》標案，倘若要說利益輸送，這件才是經典，一齣戲，只演兩場，耗掉台幣二．五八億的公帑。反觀王鴻薇質詢的標案，耗時三年，拿不到一億，還得分配給三家綠媒，比起「夢想家」，民進黨政府實在是有夠寒酸。

《夢想家》是一部搖滾音樂劇，在馬英九執政時代，由行政院文化建會委託「表演工作坊」製作，指定在二○一一年「中華民國建國一百年國慶晚會」演出。主要製作人是賴聲川（擔任創意總監、編劇與歌曲作詞）。

於當年度十月十日（中華民國國慶日）、十月十一日在台中市圓滿戶外劇場演出兩個場次，耗資台幣二．五八億元，消息傳出，向來窮得苦哈哈的藝文界人士大驚失色，各界紛紛質疑費用過高，並涉及帳目不清等財務問題，引發社會議論，成為二○一二年中華民國總統選舉的議題之一，還登上台灣二○一一年十大藝文新聞第一名。台北地檢署以貪污案進行偵辦，但以「查無實據」結案，但二○一三年監察院以該案涉及行政缺失，糾正行政院與文化部（前文建會）。

《夢想家》只演兩場，宛如放煙火，眼花撩亂一下子就結束了，但馬政府大手筆給足二．五八億，且由一家獨得。反觀王鴻薇質詢的勞動部文宣採購案，前後耗時三年，三家合得，總金額還不到一億，套句韓導的話「可憐哪」。

（作者是大學教授）

