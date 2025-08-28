晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》王鴻薇忘了二．五八億的《夢想家》嗎？

2025/08/28 05:30

◎ 鄧鴻源

國民黨立委王鴻薇或許健忘，但她絕對不應該忘記《夢想家》這部「偉大」的燒錢大戲，讓台灣人由此見識到政府標案「奇蹟」，得知政府是怎樣花錢。

這麼說，是因為王鴻薇近日針對勞動部文宣採購案，指稱得標廠商都是三家綠媒得標再轉發包，以致「三年將近一億元」預算被用來「豢養」綠媒，措辭辛辣。

王鴻薇的質詢引起社會注意，同時也勾起大眾的記憶，思想起十四年前的《夢想家》標案，倘若要說利益輸送，這件才是經典，一齣戲，只演兩場，耗掉台幣二．五八億的公帑。反觀王鴻薇質詢的標案，耗時三年，拿不到一億，還得分配給三家綠媒，比起「夢想家」，民進黨政府實在是有夠寒酸。

《夢想家》是一部搖滾音樂劇，在馬英九執政時代，由行政院文化建會委託「表演工作坊」製作，指定在二○一一年「中華民國建國一百年國慶晚會」演出。主要製作人是賴聲川（擔任創意總監、編劇與歌曲作詞）。

於當年度十月十日（中華民國國慶日）、十月十一日在台中市圓滿戶外劇場演出兩個場次，耗資台幣二．五八億元，消息傳出，向來窮得苦哈哈的藝文界人士大驚失色，各界紛紛質疑費用過高，並涉及帳目不清等財務問題，引發社會議論，成為二○一二年中華民國總統選舉的議題之一，還登上台灣二○一一年十大藝文新聞第一名。台北地檢署以貪污案進行偵辦，但以「查無實據」結案，但二○一三年監察院以該案涉及行政缺失，糾正行政院與文化部（前文建會）。

《夢想家》只演兩場，宛如放煙火，眼花撩亂一下子就結束了，但馬政府大手筆給足二．五八億，且由一家獨得。反觀王鴻薇質詢的勞動部文宣採購案，前後耗時三年，三家合得，總金額還不到一億，套句韓導的話「可憐哪」。

（作者是大學教授）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書