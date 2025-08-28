自由廣場》寧買中國機器狗 拒付學童冷氣錢

◎ 徐浩哲

中國對台灣情蒐的細緻程度日新月異，近日爆出中國吸收台商回台測繪交通圖資，我國調查局研判是為將來武力攻台規劃之用。然而，裡應外合配合中國的滲透，台北市蔣萬安市長似乎也不想缺席？

台北市傳出將使用具三百六○度建模、精準定位設施功能的機器狗，投入人行道巡檢，並宣稱為美國製造。但該款機械狗外觀，遭民代踢爆與中國機器人公司的機器狗外觀如出一徹，且該公司今年五月才被美國國會議員示警有國安風險，點名應列為調查對象，原因即是相關資訊產品恐將美國官方機構的資料回傳中國。

請繼續往下閱讀...

中國科技產品偷留後門時有所聞，行政院頒訂「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」已明確禁止使用及採購中國廠牌的資通訊產品，包含軟體、硬體及服務。因此蔣市府機器狗的不僅是違規的問題，更是將台北市的街道巷弄、機關設施的即時情資奉送給中國，大開資安及國安的漏洞。也等同於台北市民的生活日常都將被中國政府掌握與監控，將來若有任何讓中方不悅的言行，都有可能透過在地協力者，精準進行人身安全的威脅。

此外，該款機器狗還被發現在中國淘寶只賣約一萬三人民幣，蔣市府卻表示單一載體就要價七十萬台幣，更有媒體人指出包含環景巡檢系統、遠端控制軟體在內，還須約六百萬投入研發，而語音辨識的整合研發則要斥資一千萬。可笑的是，藍白惡修財劃法後掏空中央，北市府統籌分配款將暴增四百多億，但蔣市長卻厚臉皮要求中央要補助北市學校的冷氣電費。

兩相對比來看，無疑是蔣萬安寧可把多拿到的錢去買中國機器狗，用納稅人的血汗錢引進特洛伊木馬，也不願意幫孩子們付冷氣錢，荒唐行徑，令人唏噓。

（作者從事自由業）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法