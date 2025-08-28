晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》「理虧而氣盛」打趴「理直而氣虛」 民進黨執政下的失語困境

2025/08/28 05:30

◎ 林志翰

蔡英文執政時期的防疫政策獲得國際社會譽為典範，然而，民進黨卻在之後的二○二二年縣市長選舉遭遇雪崩式潰敗，地方執政版圖僅剩四分之一。這樣的結果揭示了民進黨在當代輿論戰場上的全面潰退，一個手握正確政策卻乏力有效說服人民的執政困境。

這種困境的核心，在於民進黨似乎總扮演著一個「埋頭苦幹的技術官僚」。他們以為只要政策正確、出發點良善，人民自然會支持。然而，在野黨用犀利的語言與情緒，輕易擊敗了執政黨笨拙的政策說明，殺得民進黨毫無招架之力。

最令人痛心的案例，莫過於陳時中。這位帶領台灣走過百年大疫的指揮官，本應是全民推崇的英雄，卻在藍白兩黨鋪天蓋地的污名化工程下，被塑造成充滿爭議的政治人物。當對手不斷污衊國產高端疫苗弊案重重，責怪政府採購疫苗不力，試圖偷渡中國疫苗時，民進黨卻拿著科學文獻與數據，試圖與一群只講情緒的人溝通。這種笨拙應對，導致英雄被抹黑、專業被踐踏，而民進黨也在這場論述戰的第一役就輸得體無完膚。

同樣的劇本，也發生在野陣營猛打的「光電弊案」，波及綠能政策！國民黨籍的前雲林縣議長近日因涉綠能弊案而被起訴，同黨的雲林縣長張麗善竟能面不改色地要求民進黨檢討能源政策。這種赤裸裸的雙重標準，民進黨卻未能將其轉化為有力的反擊，讓對手輕易逃過，而廣大民眾未能藉此真正看清對手的虛偽。

這種論述失能的危機，正蔓延到對民主制度的直接挑戰上。公民團體因不滿國會濫權而發起的罷免行動，卻被在野黨抹黑成「民進黨的側翼」，並指控這是在「製造社會對立」。這種說法精準擊中部分民眾但求安穩、厭倦政治的心理。於是，公民的憤怒被扭曲成政黨的陰謀，監督濫權的義舉被矮化為撕裂社會的亂源。

最荒唐的是，藍白兩黨在國會強行立法新版《財劃法》，從中央搜刮四千億元，其中雙北市各增加超過四百億財源。然而，雙北市長面對中央宣布取消公私立學校的電價補助，竟反過來要求中央「懸崖勒馬」，高舉「再苦不能苦孩子」的大旗，並豪氣宣布將擴大編列六、七億預算支應，一副愛民如子的模樣。

在縣市長的席次，民進黨只剩下六席，卻被貼上「獨裁」標籤；如今「窮孩子，不窮光電」的輿論再度擴散，民進黨還要再挨悶棍，任憑謊言流竄嗎？

（作者是國中教師）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書