自由廣場》「理虧而氣盛」打趴「理直而氣虛」 民進黨執政下的失語困境

◎ 林志翰

蔡英文執政時期的防疫政策獲得國際社會譽為典範，然而，民進黨卻在之後的二○二二年縣市長選舉遭遇雪崩式潰敗，地方執政版圖僅剩四分之一。這樣的結果揭示了民進黨在當代輿論戰場上的全面潰退，一個手握正確政策卻乏力有效說服人民的執政困境。

這種困境的核心，在於民進黨似乎總扮演著一個「埋頭苦幹的技術官僚」。他們以為只要政策正確、出發點良善，人民自然會支持。然而，在野黨用犀利的語言與情緒，輕易擊敗了執政黨笨拙的政策說明，殺得民進黨毫無招架之力。

請繼續往下閱讀...

最令人痛心的案例，莫過於陳時中。這位帶領台灣走過百年大疫的指揮官，本應是全民推崇的英雄，卻在藍白兩黨鋪天蓋地的污名化工程下，被塑造成充滿爭議的政治人物。當對手不斷污衊國產高端疫苗弊案重重，責怪政府採購疫苗不力，試圖偷渡中國疫苗時，民進黨卻拿著科學文獻與數據，試圖與一群只講情緒的人溝通。這種笨拙應對，導致英雄被抹黑、專業被踐踏，而民進黨也在這場論述戰的第一役就輸得體無完膚。

同樣的劇本，也發生在野陣營猛打的「光電弊案」，波及綠能政策！國民黨籍的前雲林縣議長近日因涉綠能弊案而被起訴，同黨的雲林縣長張麗善竟能面不改色地要求民進黨檢討能源政策。這種赤裸裸的雙重標準，民進黨卻未能將其轉化為有力的反擊，讓對手輕易逃過，而廣大民眾未能藉此真正看清對手的虛偽。

這種論述失能的危機，正蔓延到對民主制度的直接挑戰上。公民團體因不滿國會濫權而發起的罷免行動，卻被在野黨抹黑成「民進黨的側翼」，並指控這是在「製造社會對立」。這種說法精準擊中部分民眾但求安穩、厭倦政治的心理。於是，公民的憤怒被扭曲成政黨的陰謀，監督濫權的義舉被矮化為撕裂社會的亂源。

最荒唐的是，藍白兩黨在國會強行立法新版《財劃法》，從中央搜刮四千億元，其中雙北市各增加超過四百億財源。然而，雙北市長面對中央宣布取消公私立學校的電價補助，竟反過來要求中央「懸崖勒馬」，高舉「再苦不能苦孩子」的大旗，並豪氣宣布將擴大編列六、七億預算支應，一副愛民如子的模樣。

在縣市長的席次，民進黨只剩下六席，卻被貼上「獨裁」標籤；如今「窮孩子，不窮光電」的輿論再度擴散，民進黨還要再挨悶棍，任憑謊言流竄嗎？

（作者是國中教師）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法