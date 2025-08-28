晴時多雲

評論 > 投書

自由廣場》執政黨老態龍鍾 回應輿情遲鈍乏力

2025/08/28 05:30

◎ 邱炳進

媒體有塑造形象的影響力，人民對政治人物、政黨的好惡，媒體扮演關鍵的角色。賴總統、卓院長的支持度近來明顯下滑，正是執政黨在媒體議題設定方面招架無力，面對藍白抹黑、虛假訊息的排山倒海，無法即時糾錯，任令不正確的訊息亂闖而造成此惡果。

民進黨早期對輿論的反應非常迅速，更有議題設定、帶領風向的能力。隨著中央執政日久，民進黨面對媒體、輿情的反應速度，顯得老態龍鍾！

二○二二年代表民進黨參選台北市長的陳時中，當衛福部長的防疫表現，曾獲台北市七、八成民意的好評，然他投入台北市長選擧時，為了政黨的利益，國民黨排山倒海抹黑他，說他擋疫苗，更有網路媒體老闆說他收了廠商一億元的好處，這些選擧抹黑的技倆當然與事實不符。但陳時中卻未及時止血，他並未召開一埸大型的記者會反駁國民黨不實的指控，也未及時控告造謠的媒體老闆。這些指控當然是記者詢問的焦點，然陳時中每以「這些我都講過了」一詞帶過。

「曾參殺人」效應果然顯現，連傳統民進黨支持者都有人信心動搖，投票結果，陳時中只獲四十三多萬票，得票比率不到三十二%，遠遠落後民進黨在台北市的基本盤！

賴總統今日面對的體環境更為險惡，藍白兩黨做為中共的傳聲筒已是陽謀，對執政黨攻許的內容，多是在執行中共認知作戰一條龍的角色，搭配台灣藍媒、紅媒日以繼夜的轟炸，執政黨面對如此一波又一波的不利假訊息，還是如殭屍之蟲慢吞吞，這才是執政黨最大的危機！

丹娜絲颱風侵襲南部，媒體傳賴總統反對國軍救災，並瘋傅賴總統要年長災民自行爬樓梯上屋頂，這當然是謠言，然賴總統在民進黨中常會表示，他並未反對國軍到災區救災，然這個反駁距丹娜絲颱風來襲已超過半個月矣。

再如，八月廿三日親中媒體又抹黑造謠，謂賴總統的唇語是說不雅語言，但直到八月廿六日總統府才回應。諸如這般渲染中共中央㕑房材料的媒體，總統府、行政院今後都應指名道姓的駁斥，切勿負面效果已發酵才姍姍回應。

執政黨應確實體認，人們通常透過媒體以暸解暨形塑外在的世界，期盼改組後的執政團隊，要強化輿情快速反應部隊，否則，執政黨迎戰二○二六，甚至二○二八將凶多吉少。

（作者是教職退休）

