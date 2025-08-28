晴時多雲

評論 > 投書

自由廣場》旅行箱告訴台灣的事 中國若有那麼好 人民為何出走

2025/08/28 05:30

◎ 馨娜

紐約時報八月報導中國要求特定職業人民上繳護照，以防人民大量外流，恰好印證一個令人震驚的事實：中國正面臨史無前例的人才出走潮。

數據揭露殘酷真相：Gallup(蓋洛普)世界民意調查顯示，中國受訪者願意移居他國的比例逐年攀升，尤其是年輕與高學歷族群。聯合國人口司（UN DESA）與國際移民組織（IOM）報告指出，中國境外移民存量持續擴大，移民意願正轉為實際行動。更驚人的是，「胡潤百富」報告揭露，中國高資產族群中每三至四人就有一人計畫舉家外移。這不只是經濟選擇，更是對制度環境的徹底絕望。

中國若如它所宣傳的進步繁榮，為何這麼多菁英和公民不惜投入高額時間、金錢、人力成本，寧可背井離鄉？移民的申請等待和資源投入所費不貲，答案昭然若揭：共產集權的治理結構、社會氛圍與制度限制讓人們看不到未來，只能用旅行箱表達對現實的失望。

歷史從不說謊：東德人民翻越柏林圍牆逃往西德追求自由、古巴人民在卡斯楚建立共產政權後冒死漂洋過海逃往美國、北韓在金氏王朝長期極權後的脫北者、越南戰爭統一於共產政權後實施勞改、再教育引發恐慌，導致百萬人乘船逃難的「越南船民」⋯⋯世界歷史用一個又一個民族的血淚故事，證明人民逃離共產專制、追求自由的鐵律。

這給台灣最血淋淋的警示，一個必須強制沒收護照才能防止人民外逃的國家，竟想說服台灣人民，「祖國」有多美好？一個讓自家頂層富豪、中產菁英都想逃離的體制，還想許給台灣一個未來？移民潮向來是最誠實的人性公投，中國人民的答案已經寫在移民申請表上：統一是災難，自由是無價。台灣人民，還需要更清楚的警告嗎？

（作者從事國外業務）

