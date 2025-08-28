新聞線上》不要幫敵人找戰犯

罷免江啟臣失敗，中八罷團志工及支持者忍不住掩面落淚。（罷團提供）

記者陳杉榮

大罷免落幕後，出現不少以成敗論英雄的論調，譏諷「大罷免大失敗」，大放馬後炮，尤其是綠營，事後諸葛者猛批鞠躬盡瘁者，意圖把柯建銘當成戰犯，讓人對這個久不與公民團體公開對話辯論的執政黨感到失望。未能改變國會結構並非大罷免的失敗，更非國民黨的成功，大罷免是踐行憲政主義的「愛國運動」，只是選民更護衛「任期制度」，功敗垂成。

去年大選確立民進黨掌國政，在野黨掌國會，選民投給民進黨第三任執政，乃著眼於中國越來越迫近的併吞威脅，認為民進黨比較「顧台灣」，在野黨的人選不孚眾望也是原因；但選民對民進黨繼續執政有所疑慮，民進黨也逐漸廢弛基層經營，在野黨拿下國會多數席次，選民是希望立法院盯住賴政府，並對逐漸向權力腐化靠攏的民進黨做更多更強的監督。

孰料國民黨為了報復民進黨，跨越了憲政紅線，傅崐萁夥同黃國昌，大肆擴權破壞憲政權力分立。中共則是在賴清德政府上任後處處抵制台灣，擴大滲透分化，傅崐萁帶隊前往北京晉見王滬寧，自己戴上「親中投共」的帽子，諸多跡象讓台灣有識之士感受到了強烈的危機，於是拉起大罷免的大旗，充當「傅黃集團」表決部隊的國民黨區域立委，成了首要討伐對象。

為了整合凌亂的大罷免隊伍，「抗中保台」最後成為主訴求，事後諸葛者現在說，柯建銘要負起大失敗的責任，曹興誠不應該把調子拉那麼高。其實這場捍衛國家主權和憲政體制的公民運動相當成功，公民團體主動出擊，對抗國民黨的地方派系和政治家族，累積了未來裂解地方派系和既得勢力的經驗。運動失利的因素有很多，但碰到最大的壁壘在於，選民護衛「任期制度」，除非當選人有私德或犯行，不接受在任期未滿前被更替，這也是罷免制度的實踐。

立法院席次不變，府院黨的運作模式必須改變；在野黨態度不變，執政黨的應對方式必須改變。改組團隊是必然的，但在自己的團隊中找戰犯是愚蠢的。公民團體捍衛的是憲政體制的鞏固和本土政權的存續。民進黨如果給人「沒要沒緊」的感覺，把公民團體當過客，甚至想要閃逃成為大罷免的「局外人」，公民團體的熱情會被澆熄。下一次，不是國民黨的席次會變少，而是民進黨的選舉會很慘！

