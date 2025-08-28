晴時多雲

社論》中共利益集團掛帥

2025/08/28 05:30

北京霧霾之中，中共高層內部，權力結構可能起了變化，不過，在爾虞我詐、你爭我奪之上，彷彿存在一種共識，是當權派與非當權派所共享的：維穩壓倒一切。（路透）北京霧霾之中，中共高層內部，權力結構可能起了變化，不過，在爾虞我詐、你爭我奪之上，彷彿存在一種共識，是當權派與非當權派所共享的：維穩壓倒一切。（路透）

中共九三閱兵在即，還熱推「南京照相館」，引導民怨至「扶共仇洋」。但中共內部卻氣氛詭譎，兵變、政變等各種風聲不斷。中共黑箱黑不見底，挾帶著經濟民生失落，當權派面臨問責壓力。社會矛盾，二○二○封控清零便開始悶燒了。黨內發難，始自二○二二的二十大，胡錦濤被架離，原定接班人胡春華遭罷黜，習近平改寫「幫規」，為終身掌權揭開序幕，隔年，李克強猝逝。人算不如天算，日前，習近平視察西藏，透露健康早有狀況。難怪，各路人馬蠢蠢欲動，躍躍欲試。

中共權力集團，內部是否生變，有待未來揭曉。十四億人，沒有知的權利。一億黨員，也沒有知的必要。因為，權力遊戲，只是中共金字塔尖的博奕。上層關係決定下層關係，上層權力結構確定了，下層結構跟著板塊移動，但見新人笑，不見舊人哭。下層結構，所能做的，就是選邊站，而且要選對邊，最後分享勝利果實，升官發財。選錯邊的，只能坐待「反貪腐」調查。中共集團，從上到下，不同規模的牟私勾當，政治正確就沒問題，政治不正確便大有問題，政治忠誠，決定一切。姓黨，服從中央，平安富貴。至於中共高層，貪腐不貪腐，手握權力時不知道，鬥爭失敗全都露。薄熙來如此，習近平是例外嗎？

西方原來想像，經濟改革、發展，人民變得富而好「理」，將促使中共政治體制改革。此一善意期待，顯然已經落空。以往，西方批評中共，沒有民主、自由、人權、法治，中共還會靦腆地稱：正走在這條路上。如今，中國可以說不，中國不吃那一套，那些中國早就有了，而且比西方「民主含量高、民主成色足」。習近平時代的話語：中國特色社會主義民主，其本質是全過程人民民主，有別於西方式一次性民主，中國是當之無愧的民主國家。進而，楊潔篪教訓美國說：「中國有中國式的民主」。馬英九舔共稱：「台灣墮入不自由的民主」，而習近平「走在民主人權法治的正確方向」。睜著眼睛說瞎話，且以為別人都是瞎子，真是人間極品的「醉蝦」（最瞎）！

北京霧霾之中，中共高層內部，權力結構可能起了變化，不過，在爾虞我詐、你爭我奪之上，彷彿存在一種共識，是當權派與非當權派所共享的：維穩壓倒一切。亦即，捨棄逮捕四人幫的激烈鬥爭，採取領導班子和平過渡的方式。如果採取這種模式，深層意涵不是保護失勢者的身家性命，而是確保中共這個集團的利益不動如山，尤其是當前不利的內外情勢，已經導致人民質疑中共一黨專政（把國家當黨產）的正當性。一黨專政的專利，一旦不復存在，步上東歐變天、蘇聯解體後塵，那麼，中共金字塔尖藏富海外的薄瓜瓜們、楊蘭蘭們，紅二代、紅三代所代表的中共利益集團限量股東，皆將皮之不存、毛將焉附矣。

上個月，美國聯邦眾議院通過跨黨派「台灣衝突嚇阻法案」，該法案規定如果中國入侵台灣，美國政府將立即公開中共高層官員的金融資產，具體措施包括要求財政部在中共威脅台灣後，九十天內公布中共官員的非法資產，允許禁止中共官員使用美國金融機構的資金。這項規定，鎖定政治局常委、涉台中央委員會。如此「隔山打虎」，足以反推所謂的馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、江澤民三個代表、胡錦濤科學發展觀、習近平新時代，那些琳瑯滿目的裝飾品，功能只是包裝「中共利益集團掛帥」的原始欲望。六四後被軟禁的趙紫陽，曾經評論時任總書記的胡錦濤說：胡不可能改變中國的政治局面，否則，這個利益集團就會把他搞下去，一黨專政是絕對不允許觸動的。被搞下去的趙紫陽，對這道「紅線」可謂刻骨銘心。

俄羅斯有一種套娃，多個空心木娃娃由小而大套成一組，同時能描繪中俄兩國的統治世界。從毛澤東開始，套上鄧小平、江澤民、胡錦濤、習近平，下一位接班人，還會繼續套上去。胡耀邦，趙紫陽，所作所為危及這個集團的利益，也就被「幫規」處理了。改革開放以來，一部份人先富起來，迄今中國人民的權利意識也進步了，疫情封控、經濟逆轉增強了這種趨勢。只要中共堅持一黨專政，習近平打壓民企、民權的路線，也會被他的接班人所延續。畢竟，「壟斷中國」是中共的命根子，這個利益集團的毎一位同志，都必須肩負此一使命。而「後中共的中國」，那是中國人民的另一種使命。

