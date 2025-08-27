自由廣場》雅魯藏布江的鄰壑爭議 從中國到印度的水壩政治

◎ 劉哲廷

當河流跨越國界，它的流向不只是地理變化，更是一種政治應對。雅魯藏布江源於昂色冰川，高踞在青藏高原的皚皚冰雪之上，從中國境內蜿蜒而下，進入印度阿魯納查邦，最終匯入孟加拉的三角洲。這條河流，供養著下游逾一億人的生活，也蓄藏著跨國緊張的能量。當北京決定在上游興建全球最大水力發電大壩，印度焦慮的不只是水量減少，更對國家安全、區域控制與民生保障的全方位感到憂慮。

數十億立方公尺的水量，對旱季農業與城市供水而言，意味著生死線的差別。印度反應迅速，新德里政府在阿魯納查邦啟動自建水壩計畫，意圖在非雨季為古瓦哈蒂及周邊地區創造一絲喘息。這個策略反映，當上游國控制水流，下游國的主權與生存就可能被迫承受「武器化」的脅制。水壩不只是水利設施，更是國際談判桌上的籌碼。

但阿魯納查邦的居民對大壩計畫則是長期抵抗，擔心村落被淹、傳統生活被摧毀。地方社群的恐懼與中央政府的戰略需求，形成尖銳矛盾。印度的水壩計畫旨在緩解旱季水量短缺，但隨之而來的社會代價和生態風險也難忽視。這是典型的現代性困境：國家安全與地方生活，科技能力與自然限制，政治企圖與倫理責任，交纏而難以分割。

在國際層面，中國聲稱其工程經過嚴密科學評估，並保持跨國河流利用的責任態度。但從印度的角度，這種控制既是風險也是壓力，印度只能加快水壩建設，從「被動依賴」展開防衛性反應。這不只是水利競賽，更是地緣政治的鏡像：上游掌握節奏者的決策，迫使下游調整戰略、重新建構生活方式。印度對旱季水量的精算，對下游城市的保護，對洪水的預防，都在試圖重新掌握這種不確定性。

河流不僅流過地形，也流過權力結構與社會心理。對印度而言，水壩象徵國家對生存資源的掌控能力，也映照出對邊界安全的焦慮，即使承受建設與社會成本，也非完成上席安水壩不可。

在雅魯藏布江所上演的，不僅是工程的較量，更是對國家自主、邊界心理與人類生存策略的考驗。水壩之下，印度選擇的既是防禦，也是對跨國水資源政治的再定義。

（作者是詩人，自由工作者）

