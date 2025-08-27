自由廣場》權利車成罪犯護身符 交通部責無旁貸

◎ 范振家

台灣「權利車」亂象已從交通問題惡化為治安隱憂。這些車子表面合法，牌照、車籍、外觀都無可挑剔，實際卻在黑市流通，被當鋪、地下金主或黑幫多次轉手。檢警方常無奈指出，犯罪組織隨時手握十幾輛「斷點車」，出事後一把火燒掉，車籍早已脫產好幾手，責任難以追究。這種人車分離弊端，不僅助長黑市，更動搖社會對司法與制度的信任。

問題癥結在於：我國車籍管理鬆散，買賣後可長期不過戶，保險公司也未必回報實際駕駛人。警方即使查到車主，也只是「掛名人」，真正使用者早已消失。這是制度上的黑洞，讓黑市操作有恃無恐。

國際經驗證明，這些問題並非不可解。英國明文要求車輛交易須在短期完成過戶，否則原車主仍須負責；美國多州強制車籍與保險人同步，資料不符則保險無效；日本透過車檢與駐車場證明，確保「人、車、地」一致。核心精神都是「責任鏈不可斷」。反觀台灣，交通部卻在這方面長年缺位，放任漏洞擴大。

改革刻不容緩。交通部必須承擔責任，提出完整對策：

第一，強制即時過戶，禁止借名。車輛交易應在七至十四天內完成過戶，否則原車主仍須負連帶責任。

第二，車籍、保險、駕駛人三方綁定。保險公司必須回報實際駕駛人，若資料不符，保險視同無效。

第三，推動數位身分與科技監理。數位駕照與車籍比對，警方可立即查核駕駛是否名符其實；高風險車輛應加裝電子標籤或定位。

第四，建立報廢透明機制。拆解場與保險公司必須出具「報廢證明」，否則不得註銷車籍，避免黑市「假報廢、真流通」。

第五，成立跨部門平台。交通部應統籌監理、警政、保險與金融，形成資訊共享與責任共擔。

「權利車」黑市之所以橫行，並非警方不努力，而是主管機關缺乏決心。若交通部繼續視而不見，黑幫就會繼續操弄「斷點車」，讓社會治安被動挨打。制度漏洞不補，黑市就不會消失。

交通部必須正視這場制度危機，勇敢補起責任斷鏈，才能真正堵住黑市的繁殖土壤。否則，所謂的「法治國家」只是空談，而民眾每天行走街頭，面對的仍是隨時可能被利用的黑市車輛與失靈的司法追溯。

（作者是管理學博士）

