晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》權利車成罪犯護身符 交通部責無旁貸

2025/08/27 05:30

◎ 范振家

台灣「權利車」亂象已從交通問題惡化為治安隱憂。這些車子表面合法，牌照、車籍、外觀都無可挑剔，實際卻在黑市流通，被當鋪、地下金主或黑幫多次轉手。檢警方常無奈指出，犯罪組織隨時手握十幾輛「斷點車」，出事後一把火燒掉，車籍早已脫產好幾手，責任難以追究。這種人車分離弊端，不僅助長黑市，更動搖社會對司法與制度的信任。

問題癥結在於：我國車籍管理鬆散，買賣後可長期不過戶，保險公司也未必回報實際駕駛人。警方即使查到車主，也只是「掛名人」，真正使用者早已消失。這是制度上的黑洞，讓黑市操作有恃無恐。

國際經驗證明，這些問題並非不可解。英國明文要求車輛交易須在短期完成過戶，否則原車主仍須負責；美國多州強制車籍與保險人同步，資料不符則保險無效；日本透過車檢與駐車場證明，確保「人、車、地」一致。核心精神都是「責任鏈不可斷」。反觀台灣，交通部卻在這方面長年缺位，放任漏洞擴大。

改革刻不容緩。交通部必須承擔責任，提出完整對策：

第一，強制即時過戶，禁止借名。車輛交易應在七至十四天內完成過戶，否則原車主仍須負連帶責任。

第二，車籍、保險、駕駛人三方綁定。保險公司必須回報實際駕駛人，若資料不符，保險視同無效。

第三，推動數位身分與科技監理。數位駕照與車籍比對，警方可立即查核駕駛是否名符其實；高風險車輛應加裝電子標籤或定位。

第四，建立報廢透明機制。拆解場與保險公司必須出具「報廢證明」，否則不得註銷車籍，避免黑市「假報廢、真流通」。

第五，成立跨部門平台。交通部應統籌監理、警政、保險與金融，形成資訊共享與責任共擔。

「權利車」黑市之所以橫行，並非警方不努力，而是主管機關缺乏決心。若交通部繼續視而不見，黑幫就會繼續操弄「斷點車」，讓社會治安被動挨打。制度漏洞不補，黑市就不會消失。

交通部必須正視這場制度危機，勇敢補起責任斷鏈，才能真正堵住黑市的繁殖土壤。否則，所謂的「法治國家」只是空談，而民眾每天行走街頭，面對的仍是隨時可能被利用的黑市車輛與失靈的司法追溯。

（作者是管理學博士）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書