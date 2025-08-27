晴時多雲

評論 > 投書

自由廣場》ETF龐氏危機：一旦爆炸，後悔莫及

2025/08/27 05:30

◎ 蕭錫惠

台灣近年瘋狂追逐高股息ETF，相關產品規模動輒數千億甚至破兆，成了退休族與散戶最愛的「存股神器」。投信業者與金管會則在廣告中強調「穩健、領息、被動收入」，營造出全民皆股東、領息養老的美好想像。

但這背後藏著一個龐大的制度性陷阱─龐氏化的假配息。所謂「收益平準金」機制，允許投信在沒有足夠股利時，挪用本金來發放配息。換句話說，投資人領到的「股息」，很多時候根本不是市場賺來的，而是自己的或新進投資人的錢。這種「左手進、右手出」的遊戲，與龐氏騙局拆東牆補西牆的邏輯何其相似。

當股市多頭，這個假象得以維持。因指數在漲，投資人看到本金增加，又有「穩定配息」進帳，自然毫無戒心。一旦股市下跌，情勢就完全不同。散戶同時恐慌贖回，ETF被迫拋售成分股，造成股價雪崩，引發更多贖回，惡性循環擴大。當大眾意識到「領到的息是本金，而股價還在跌」，信心瞬間崩潰。幾天就可能演變成大規模踩踏。

這是涉及百萬投資人、數兆資金的全民危機，一旦不幸發生，誰也無力填補中產階級與退休族血本無歸的空洞，金融市場的根基也將動搖，學界、媒體、立委都曾提出警告，但監理機關默許投信業者大肆行銷「高股息神話」，讓龐氏遊戲愈滾愈大。於今應即改革。一、立即禁止動用本金配息，讓配息回歸本質。二、強制每季揭露「配息來源比例」，讓投資人看清楚錢從哪裡來。三、建立ETF風險揭露白皮書與熔斷機制，避免踩踏擴大。

我們看看美國，也有很多「高股息股票型基金」，其特色是，配息來源完全是成分股的現金股利，不能動用本金來「假配息」，且基金公司會誠實揭露「配息來自哪家公司股利」，沒有所謂「收益平準金」機制，更沒有「本金配息」。

至於台灣的高股息ETF，因法律允許使用「收益平準金」─這就是把新舊投資人的錢（實際上是本金的一部分）拿去湊配息。結果投資人以為「每年都能穩穩領息」，其實是自己的本金被拆出來。一旦市場下跌，本金蒸發速度會加快，持有人卻誤以為「有領到息就安全」。這種設計在美國或歐洲金融市場，基本上不可能通過監管。

美國的證券法規更嚴格，SEC（美國證券交易委員會）規定基金配息必須來自「實際收益」（股息、債息、資本利得），不得用本金偽裝。且美國投資人熟悉「Total Return」概念，知道投資重點是總報酬率（資本利得＋股息），而非單純追求高股息。若敢使用「本金配息」手法，投信可能立刻面臨集體訴訟，甚至監管機關重罰。

美國有高股息ETF，但沒有「台灣式假配息」。美國的基金是「真的賺了錢才分給你」，台灣的則是「不管有沒有賺錢，先從本金挖出來發」，這就是為什麼台灣投資圈愈來愈多人稱之為「合法龐氏」。執政者若繼續任由龐氏膨脹，最終爆炸的不只是投資人的資產，更是人民對政府的信任破產。

（作者是自由撰稿人）

