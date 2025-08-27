晴時多雲

自由廣場》（林保華專欄）再談柯建銘為何必須請辭

2025/08/27 05:30

號召「雙罷」的柯建銘，表現異常，突然勤於接受媒體訪問，並且自己撰寫長文宣達觀點，卻與府方觀點不一致，府方又不便與他切割，因此兩次表示柯建銘是因在第一線承受巨大壓力而如此，表示諒解。然而柯建銘是民進黨在第一線資歷最深的人，他若承受不了壓力，幹嘛還要留任？其他同志難道就沒有壓力？

柯建銘的異常，在去年年初大選結果出爐後，就明顯表現出來了。在立法院藍白合大於綠的情況下，正常的政治人物都會千方百計拉攏白營，就算不可能做永久的盟友，也不能任憑白營死心塌地倒向藍營。所以，當時選舉立法院長，綠營就有投給白營黃珊珊的呼聲，黃珊珊若能和綠營搭配正副院長最好，即使她和國民黨互配，總比被國民黨全拿來得好。但柯建銘一句「黃珊珊是女版韓國瑜」就把她完全否定。我不知柯的根據在哪裡？黃珊珊雖非白皮綠骨，但是多年的市議員表現，屬於比較中立，對綠營亦非充滿敵意。況且這次選舉後期，馬英九把柯文哲騙進馬辦簽賣身契後，黃珊珊是反對的。對於第三條道路的觀念，黃珊珊勝過黃國昌。

柯建銘態度堅決，使我以為他已在麻將桌上成功策反多名國民黨人，所以有把握在正副院長選舉中獲勝，結果卻完全不是這樣。明明少數必敗，卻選擇硬幹，是有勇無謀，或另有想法？到後來，柯又提出只會升高仇恨值而不可能實現的「雙罷」，也有別於其他人修正後不提數字要求的「大罷免」。

政壇混久了，柯建銘說話很有技巧，絕非「無謀」之輩。譬如，傳說他與賴清德在罷免問題不同調，二月初他就表示長期與賴清德、潘孟安同一個團隊，彼此有很大默契。言下之意指這次「雙罷」由他出頭，也是默契。含含糊糊假冒中央，而賴清德若否認，就是對罷免潑冷水，也無法否認他們是民進黨的團隊。

去年十二月，立法院進行由總統提名的司法院大法官人事同意案投票，七位人選全遭國民黨否決，民眾黨否決了六位，而民進黨否決的一位劉靜怡，正是民眾黨通過的一位。有報導指出，會前一小時柯建銘致電賴清德，大意是問總統是否尊重民進黨團的自主權，賴清德對突來的電話無法詳問，只能回答尊重，柯建銘於是下令黨團否決劉靜怡，理由是劉罵過民進黨，且是黃國昌的朋友。而今年七月第二次表決大法官名單時，民進黨也否決了兩位。大法官是全民的大法官，還是民進黨的大法官？難道柯建銘不希望憲法法庭能夠正常運作嗎？

在我參與台灣政治活動後，聽到有關柯建銘的負面傳聞。但我認為政黨也需有潤滑劑，負面東西別太過分就行。二○一四年太陽花運動，我看他與王金平院長磨合得不錯，太陽花和平落幕，我肯定了對他的看法。沒想到後來又有變化。與執政黨、總統府觀點不一，柯建銘又不肯請辭，難道希望立法院亂上加亂？

（作者林保華是資深時事評論員）

