社論》民進黨應務實深耕地方

李四川，蔣萬安的副市長；劉和然，侯友宜的副市長，紛紛對接班新北市躍躍欲試。黨外，黃國昌挾反罷免之側翼功勞，期待大藍禮讓小藍。民進黨方面，蘇貞昌之女，蘇巧慧早已經營多年。拉高戰場，國民黨現有十四執政縣市優勢，其中九縣市首長兩屆任滿，面臨交班、接班。民進黨的重頭戲，乃高雄、台南兩個直轄市長的交班、接班，以及是否有機會多下幾城，改寫全國的藍綠版圖。至於新竹市，民眾黨唯一地方執政，也有指標意義。

新北是個多元城市，昔時中南部鄉親北上打拼，往往落腳當年的台北縣。後蔣時代，隨著民主化、本土化的潮流，一九八九至二○○五，民進黨主政十六年。但，此後新北的政經、人口結構快速變化，二○○五至今，國民黨牢牢掌握新北市。台北市有點類似，民主時代來臨，國民黨主流、非主流之爭，導致三腳督之戰局，民進黨漁翁得利，一九九四至一九九八，首都綠色新體驗。不過，國民黨重整步伐，四年後便班師回朝。一九九八至今，除了二○一四至二○二二的「柯政」，國民黨東方不敗。台北市長，出過三位總統，政治能量首屈一指，而民進黨望洋興歎。

民主化、本土化，對南台灣影響更深。南方版圖，高雄市，一九九八至今，一片綠色大地。唯有二○一八短暫湧起「韓流」。台南市，一九九七至今，綠旗飄揚。高、南為代表，民進黨的總統大選，有賴南票北補。台中市，地方派系，傳統組織，皆屬國民黨強項。二○一四至二○一八，馬英九執政失敗、太陽花學運、小英號出航，民進黨未能把握時機，痛失由南北伐中繼站。如今，民主化、本土化、太陽花等紅利，是否接近尾聲？有待觀察。

地方版圖消長，中央執政能力，兩者未必能畫上等號，但至少具有連帶關係。地方縣市長，特別是六都市長及一級主管，經過四年、八年行政歷練，等於是總統、行政院長、中央部會首長的人才庫。以中長期競爭而言，儲備人才越多的政黨，執政能力較受民眾信賴，一旦執政也可發揮即戰力。現在，民進黨連續中央執政將近十年，但是人才濟濟仍有待充實。近年，民進黨從三都減為二都，國民黨從三都增至四都，未來可用之才的加減，問題十分現實。國民黨嗆聲： 「要讓民進黨找不到人當部長」，這種粗魯的政治語言，如果民進黨自我實現，豈不難堪。

另，南票北補的現況，能否長此以往？民進黨的隱憂之一，莫過於北京對台統戰入島滲透，鞏固藍營優勢選區，並蛀蝕綠營優勢選區。二○二四大選以來，北京統戰主管運籌帷幄，藍白在國會衝鋒陷陣，北京在台的同路人，也宛如接到指令般浮上檯面，連中配武統言論都鬧得沸沸揚揚。凡此，對賴政府而言是國安問題，對民進黨則有選舉問題。「以民主顛覆台灣」，萬一民進黨選輸藍白兩道，重演馬英九的完全執政，包括六都皆成囊中物，那不僅是民進黨的困境，更會形成台灣前所未有的危機。

歷經二○一六至二○二四中央完全執政，民進黨迎來少數總統、國會少數的賴政府。值得注意的是，二○一八、二○二二，兩次地方選舉，既顯示國民黨勢力依舊頑強，也流露出民進黨對民意感受與回應逐漸鈍化。可以說，中央層級選舉，國家議題對民進黨或許有利，但內政民生方面，國民黨的宣傳較有吸引力。未來，假設民進黨持續掌握中央行政權，民意可能樂見國會監督制衡。至於，其所導致的朝野對立，乃至政治僵局，那是民意必須同時考慮到的成本。

大罷免，大失望，失敗者，再多的深切檢討都不為過。值得反思的面向之一，莫過於民進黨的政治動員，還是偏向理念、價值，而疏於組織、基層。民進黨人，偏好在綠營優勢選區經營，缺乏有計劃地在藍營優勢選區深耕。蜻蜓點水，落選走人，難以累積，令求變求新求好者觀望，而在地生活者繼續西瓜派。尤其是，一萬元、五天假、加薪、反年改等銀彈攻勢，打開「潘朵拉的肉桶」，選民食髓知味之後，民進黨的乾淨選舉固要堅持，但也要務實面對民以食為天。所謂的接地氣、貼近民意，藍白兩道給了新的定義，它的傳播對象也似乎吃這一套。從地方到中央，從現實到理想，中間通道是鋼索，民進黨必須拿好平衡桿，行穩致遠。

