晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》民進黨應務實深耕地方

2025/08/27 05:30

大罷免，大失望，值得反思的面向之一，莫過於民進黨的政治動員，還是偏向理念、價值，而疏於組織、基層。（資料照）大罷免，大失望，值得反思的面向之一，莫過於民進黨的政治動員，還是偏向理念、價值，而疏於組織、基層。（資料照）

李四川，蔣萬安的副市長；劉和然，侯友宜的副市長，紛紛對接班新北市躍躍欲試。黨外，黃國昌挾反罷免之側翼功勞，期待大藍禮讓小藍。民進黨方面，蘇貞昌之女，蘇巧慧早已經營多年。拉高戰場，國民黨現有十四執政縣市優勢，其中九縣市首長兩屆任滿，面臨交班、接班。民進黨的重頭戲，乃高雄、台南兩個直轄市長的交班、接班，以及是否有機會多下幾城，改寫全國的藍綠版圖。至於新竹市，民眾黨唯一地方執政，也有指標意義。

新北是個多元城市，昔時中南部鄉親北上打拼，往往落腳當年的台北縣。後蔣時代，隨著民主化、本土化的潮流，一九八九至二○○五，民進黨主政十六年。但，此後新北的政經、人口結構快速變化，二○○五至今，國民黨牢牢掌握新北市。台北市有點類似，民主時代來臨，國民黨主流、非主流之爭，導致三腳督之戰局，民進黨漁翁得利，一九九四至一九九八，首都綠色新體驗。不過，國民黨重整步伐，四年後便班師回朝。一九九八至今，除了二○一四至二○二二的「柯政」，國民黨東方不敗。台北市長，出過三位總統，政治能量首屈一指，而民進黨望洋興歎。

民主化、本土化，對南台灣影響更深。南方版圖，高雄市，一九九八至今，一片綠色大地。唯有二○一八短暫湧起「韓流」。台南市，一九九七至今，綠旗飄揚。高、南為代表，民進黨的總統大選，有賴南票北補。台中市，地方派系，傳統組織，皆屬國民黨強項。二○一四至二○一八，馬英九執政失敗、太陽花學運、小英號出航，民進黨未能把握時機，痛失由南北伐中繼站。如今，民主化、本土化、太陽花等紅利，是否接近尾聲？有待觀察。

地方版圖消長，中央執政能力，兩者未必能畫上等號，但至少具有連帶關係。地方縣市長，特別是六都市長及一級主管，經過四年、八年行政歷練，等於是總統、行政院長、中央部會首長的人才庫。以中長期競爭而言，儲備人才越多的政黨，執政能力較受民眾信賴，一旦執政也可發揮即戰力。現在，民進黨連續中央執政將近十年，但是人才濟濟仍有待充實。近年，民進黨從三都減為二都，國民黨從三都增至四都，未來可用之才的加減，問題十分現實。國民黨嗆聲： 「要讓民進黨找不到人當部長」，這種粗魯的政治語言，如果民進黨自我實現，豈不難堪。

另，南票北補的現況，能否長此以往？民進黨的隱憂之一，莫過於北京對台統戰入島滲透，鞏固藍營優勢選區，並蛀蝕綠營優勢選區。二○二四大選以來，北京統戰主管運籌帷幄，藍白在國會衝鋒陷陣，北京在台的同路人，也宛如接到指令般浮上檯面，連中配武統言論都鬧得沸沸揚揚。凡此，對賴政府而言是國安問題，對民進黨則有選舉問題。「以民主顛覆台灣」，萬一民進黨選輸藍白兩道，重演馬英九的完全執政，包括六都皆成囊中物，那不僅是民進黨的困境，更會形成台灣前所未有的危機。

歷經二○一六至二○二四中央完全執政，民進黨迎來少數總統、國會少數的賴政府。值得注意的是，二○一八、二○二二，兩次地方選舉，既顯示國民黨勢力依舊頑強，也流露出民進黨對民意感受與回應逐漸鈍化。可以說，中央層級選舉，國家議題對民進黨或許有利，但內政民生方面，國民黨的宣傳較有吸引力。未來，假設民進黨持續掌握中央行政權，民意可能樂見國會監督制衡。至於，其所導致的朝野對立，乃至政治僵局，那是民意必須同時考慮到的成本。

大罷免，大失望，失敗者，再多的深切檢討都不為過。值得反思的面向之一，莫過於民進黨的政治動員，還是偏向理念、價值，而疏於組織、基層。民進黨人，偏好在綠營優勢選區經營，缺乏有計劃地在藍營優勢選區深耕。蜻蜓點水，落選走人，難以累積，令求變求新求好者觀望，而在地生活者繼續西瓜派。尤其是，一萬元、五天假、加薪、反年改等銀彈攻勢，打開「潘朵拉的肉桶」，選民食髓知味之後，民進黨的乾淨選舉固要堅持，但也要務實面對民以食為天。所謂的接地氣、貼近民意，藍白兩道給了新的定義，它的傳播對象也似乎吃這一套。從地方到中央，從現實到理想，中間通道是鋼索，民進黨必須拿好平衡桿，行穩致遠。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書