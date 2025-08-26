社論》國防預算突破GDP三％的意義重大

行政院拍板明年度國防預算，參酌北大西洋公約組織標準，加計退撫與海巡署的部分，共9495億元，總計占明年GDP的3.32％。（資料照）

行政院上週通過明年度中央政府總預算，國防預算約新台幣九千五百億元，佔國內生產毛額（GDP）三．三二％，年增率廿二．九％，GDP佔比較今年度提高○．五個百分點。總統賴清德上任後，強調推動國防改革，強化全社會防衛韌性，並優先推動特別預算，讓國防預算達到GDP的三％以上目標。這一國防預算如果落實，將大為提升我國自我防衛能力。

值得注意的是，這次國防預算除了國防部主管的部分，包括軍購特別預算，還參酌「北大西洋公約組織」標準，在核心軍事支出之外，也包含基礎設施、網路安全等「與國防相關支出」，把退輔會退除役官兵退休給付及海巡署支出納列。這一國防預算如獲執行，將是我國國防經費近年僅見的GDP三％以上，向國際社會發出嚴肅面對中國威脅，增強自衛決心的訊息，也是繼六月北大西洋公約組織（NATO）達成十年內提高國防預算占GDP的五％共識，民主國家因應惡鄰威脅的另一具體行動。

請繼續往下閱讀...

回顧我國的國防支出，兩蔣戒嚴統治時期維持高水準，解嚴後因冷戰餘波猶存，仍維持較高支出；李登輝總統任內有台海飛彈危機，後期推動軍事改革與精兵政策，國防支出佔比也在三％以上。其後這一數字即明顯下降，長期低於三％。

國防支出的佔比低迷，既反映陳水扁總統任內受制於朝小野大，對美軍購所遭到的封殺，也凸顯馬英九總統陷於「兩岸和平」幻想而自我解除武裝。必須強調，中國的軍事武力擴張，以及吃掉台灣的企圖，並未因我國的防衛支出比重降低而改變；馬英九任內限縮了軍事預算，同一期間中國的軍事現代化並未放緩，反而加速。

川普擔任美國總統，尤其第二任期以來，強調不再坐視各國在經貿及安全「佔美國便宜」，力促盟國提升國防支出。東亞的我國、日本、南韓，北約的歐洲國家都被點名。從國際比較來看，我國國防支出如達成三．三二％佔比，不僅高於全球平均，也超越現今多數北約國家。環顧各國，這一數字低於美國的三．四％、以色列八．八％、沙烏地阿拉伯七．三％、俄羅斯六．三 ％、波蘭四．二％，高於其他大多數國家，如新加坡三．三％、南韓二．六％、印度二．三％、英國二．三％、日本一．四％。中國自稱佔比一．五％，但它隱藏數字而低估不實，世所公認，且金額僅次於美國，高居世界第二。

國防預算的顯著增加，不僅讓台灣排名進入全球前段班，也顯示出從「穩健防衛」轉向「積極嚇阻」的戰略及政策改變，對區域安全風險高度警覺，對外釋出自我防衛決心訊息，對內強化軍事現代化與全民防衛意識，同時展現對國際社會和台灣人民的安全承諾。

不過，我國提升國防預算，以目前的政治及國會生態，面臨不小的阻力。在政府預算大餅分配中，教育、社會福利及國防為其大項；國防顯著增加，顯示安全議題在政策優先順序上升，但排擠其他支出的效應，必成政客著墨話題。

中國國民黨在國防經費的立場，最受質疑。美國廿多年前曾打算出售潛艦等軍備，包括馬英九擔任國民黨主席期間，該黨卻在立法院程序委員會封殺對美軍購案達六十九次，導致潛艦等案胎死腹中。馬英九去年八月猶宣稱，軍購若像繳保護費，國防預算將成錢坑法案，恐拖垮財政，「只會圖利美國的軍工複合體」。正因這一立場，美國白宮國安會前幕僚長葛瑞（Alexander Gray）上週指出，美國對台灣的支持正處於關鍵轉折，台灣不願將充足的國防預算列為優先要務，尤其是國民黨，恐動搖美國對台灣的支持。他還直指該黨，執意藉由凍結特定計畫，拖延國防經費增加，把本應朝野緊密團結的議題政治化。

從整體資源配置看，大幅增加的國防預算投注重點也受關切。採購新一代主力戰機，強化海軍艦艇建造及裝備更新，都是大項，但不對稱作戰尤應受重視。三年來的烏俄戰爭提供借鏡，烏克蘭以無人機、無人艇有效打擊俄軍的範例，凸顯無人載具因AI的運用，在軍事作戰正以驚人的速度演進；我國軍方也正加速研發無人機、無人艇技術，提升防衛入侵能力。新一波軍購特別預算，如何統合國防最適需求，避免軍種本位，造成資源錯配，是一大考驗。

此外，人是關鍵要素，國人抵抗脅迫和保衛家園的決心，是決定台灣命運之所繫。對抗中國認知作戰，如散佈反戰、分化、失敗主義等訊息，企圖讓其不戰而吃掉台灣的野心得逞，也是當前我國面臨的極大挑戰。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法