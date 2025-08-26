自由廣場》除了供電也要注重能源需求面管理

◎ 鄭秀玲

日前核三延役公投未通過。其投票率僅廿九．五三％，是自二○一七 年《公投法》放寬門檻放寬以來，已舉辦十五案公投中最低的，未投票選民多達七成，此結果不具統計代表性，提案之民眾黨主席黃國昌宜探究，為何這麼多選民不去投票，而非打算修改公投法。

此外，各界討論能源政策切莫僅聚焦供電，還要推動能源需求面管理。

我國能源高度依賴進口，近年因力推再生能源而略有下降。日本面臨相同問題，他們視為國安問題。反之，我國長久以來因民意代表們一味以凍漲電價討好選民，以致國人普遍不注重開源節流。

我長期研究產業政策，曾任職美國華盛頓特區公共事業委員會監管電力公司。數十年前美國能源大國早就積極推動需求面管理。我有以下建議︰

一、政府應盡速公告新建、增建或改建之建築物裝設太陽光電設備的施行細則：

立院已於二○二三年通過對《再生能源發展條例》部分條文修正，即增定符合特定條件的新建、增建或改建之建築物，應在屋頂設置一定規模的太陽光電發電設備。正由經濟部與內政部共同研擬相關子法細節中。一旦頒布後，全台（尤其是雙北）建物屋頂太陽光電發電將更快速增加。

二、雙北市應努力自己發電給自己用：

二○二三年我國住宅及服務業部門的能源消費占比達十六．五％，亟需減少夏季住商用電。雙北市用電七成來自住商，其夏季日照時數和中南部差不多但其太陽光電發電量在全台卻敬陪末座！二○二三年台北市用電量占全台五．一一％，但其太陽光電裝置容量僅占全台○．六四％；新北市則分別是六．一六％和一．三七％。再者，台北市危老重建條件屋齡卅年以上住宅約六十五．四萬戶，新北市約八十三萬戶，雙北市長應大力推動都更，新大樓就可設屋頂太陽光電設備。各級學校及政府機關也用綠電，就不會有電費繳不出來的問題。

三、台電應加速建置智慧電網：

日本已在二○一六年完成全國高壓智慧電表安裝，低壓（家戶）智慧電表達到九十九．八％的覆蓋率。台電雖已建置高壓用戶智慧電表，但低壓智慧電表尚未全台建置。要儘速完成，用戶才可做智慧管理。也應加強能源教育，時時節能減碳。

四、宜調高用電大戶電價及尖離峰差別訂價：

我國電價偏低（比日韓低）且夏季和非夏季尖離峰電價差距過小，民眾沒有誘因參與節電獎勵方案。獲利較佳之資通訊產業用電大戶及豪宅住戶電價亦可酌予調高。

五、推動科學園區公共運輸及高乘載專用道：

二○二三年我國運輸部門能源消費占比高達十六．七○％，也亟需降低。中央和地方政府宜一起努力為全台園區建置電氣化公車和高乘載轎車專用道，以改善交通阻塞及降低能源需求。

六、加強發展低耗能產業：

為降低能源需求量，應多發展知識型及低耗能的精準醫療、資安和影視等產業。

七、台電等國營事業宜努力節能減碳

火力發電讓台電穩坐第一碳排大戶，中油宜盡速更新製程，降低碳排量及提高產能，進而轉型為氫能供應商。

（作者為台大經濟系兼任教授）

