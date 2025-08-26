晴時多雲

自由廣場》「在批評與期待之間：重新理解賴清德總統的處境」

2025/08/26 05:30

◎ 王宏仁

兩次大規模罷免選舉後，在野黨宣稱「民進黨被完封」，並解讀為給總統賴清德的嚴厲教訓，輿論場域更不乏尖銳批評。

關於檢調系統的爭議，在野黨頻繁指控賴總統操控調查機關，清算反對陣營，諸如柯文哲的司法問題，但這些說法毫無證據，只是延續過往威權時代「國民黨借檢調打擊異己」的想像，把台灣已經民主鞏固的現況硬套入老思維，無助於公共辯論，更讓社會陷入不必要對立。

川普重返白宮，關稅與經貿政策的壓力不只加諸台灣，更讓全球多國陷入兩難，沒有任何國家領導人能提出完美解方，多數政府都在盡力降低傷害與損失。只把批評集中在台灣政府，既忽視國際環境的共同困境，也模糊問題本質。

泛綠陣營有人將賴清德與蔡英文相提並論，但蔡英文執政時也曾遭受嚴厲批評，從論文爭議到邦交國流失與媒體互動不足，無一不是輿論焦點。如今同樣的人卻把蔡英文描繪成過去的理想典範，將所有負面情緒轉嫁賴清德，缺乏前後一致性，未能體會兩位領導人當下面臨的艱鉅環境。

賴總統並非一成不變的強硬派，上任第一天便公開表示要做「中華民國憲法的總統」，並在兩岸關係上多次強調「維持現狀」。這些表態與他過去政治生涯中的立場相比，已是重要的調整。在八月廿三日罷免選舉當晚，他平和表示完全尊重人民的選擇，並承諾行政團隊將作出調整。他也主動釋出訊號，願與在野黨在政策面展開對話與合作。這難道不是一種變化與誠意嗎？

賴總統身為民進黨主席，必須堅持核心理念；身為台灣總統，更需在對中關係上維護主權，不容鬆懈。但在這些堅持之外，他也展現傾聽與調整的意願。社會輿論持續用放大鏡檢視他未改變的部分，卻選擇忽略他已經展現的修正，任何總統恐怕都無法滿足這樣的雙重標準。

在批評與期待之間，台灣社會需要更平衡的眼光。在要求總統承擔所有責任，也應要求在野黨放下鬥爭報復心態，與執政團隊展開實質討論。當朝野都願走向對話與合作，台灣才能找到出路。

（作者是成大政治系教授、國策研究院執行長）

