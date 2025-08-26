自由廣場》捍衛自由的決心與努力不會白費

◎ 林逸民

大罷免最後的尾聲結束後，適逢個人前往波蘭與波海三國，於愛沙尼亞首都塔林的機場出關，放眼所見，都是飄揚的標語，大大寫著愛沙尼亞文的「自由」，這是因為愛沙尼亞於一九九一年八月廿日自蘇聯統治下恢復獨立，是他們恢復自由獨立的紀念日。

愛沙尼亞在十八世紀遭俄羅斯帝國侵略吞併，當俄羅斯帝國發生革命崩潰，一度迎來獨立契機，但隨即又被蘇聯重新併吞，二戰時一度遭德軍佔領，但隨著紅軍反攻再度落入蘇聯手中，直到蘇聯末年發生政變未遂的八一九事件，愛沙尼亞於隔天廿日宣布獨立。

請繼續往下閱讀...

我們常常自稱台灣是個「小國」，其實台灣的人口與澳洲相當，在世界上屬於中型國家，並不小。愛沙尼亞以人口來說是真正的小國，僅一三七萬人，然而，小國寡民不妨礙波海三國爭取獨立自由的決心，一九八九年八月廿三日，愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛的人民共同發起手牽手組成人鏈的「波羅的海之路」運動，三國總計有二百萬人參加，這場活動也成為日後二○二四年「牽手護台灣」的靈感來源。愛沙尼亞雖小，卻成為台灣人爭取民主自由的榜樣。

台灣人比愛沙尼亞幸運，爭取民主自由的對象是國內政黨，雖屬外來政權，但在李登輝先生的領導下已經本土化，愛沙尼亞要對抗的則是已經控制全國領土的外來入侵統治；愛沙尼亞只能趁蘇聯的瓦解重新取得獨立，台灣則一直都是實質獨立，我們只需要捍衛獨立與自由，而不需要從零開始爭取獨立與自由。

兩波大罷免後，不少支持本土的朋友有些灰心，但是，捍衛自由的努力並不會白費，當初波海三國的「波羅的海之路」雖然無法實際打敗蘇聯紅軍，但是仍然有助於三國在蘇聯崩潰時最先獨立。

這次兩波大罷免，第一波有一六一萬人出門投下同意罷免，第二波有廿八萬人出門投下同意罷免，總統府全社會防衛韌性委員會委員劉玉皙引用國際研究指出，一國要成功抵抗侵略，需要至少三%人民有堅決反抗意志，這些投下同意票的朋友人數，已經遠遠超過三%臨界值，對侵略野心已經發生相當的嚇阻作用。

當然，我們也不粉飾太平，罷免失敗仍是失敗，但失敗不過就是回到原本席次而已，並無實質損失，不應為此灰心喪氣，更不能因而彼此責怪。台灣民主運動從黨外只有個位數席次開始，都能一路拚搏到終能執政，要對台灣有信心，對民主有信心，自由的旗幟，必定會飄揚在台灣全國。

（作者為總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法