自由廣場》要有失去政權的心理準備

◎ 陳俊光

由於人類心理的自然傾向，總習慣把好事歸功於己、把壞事歸咎於環境、尤其是政府，因此「執政一段時間後支持度下降、乃至失去政權」是民主國家的常態，龐大如日本自民黨也無法倖免，台灣自是如此。其實，若非侯柯整合失敗，二○二四年很可能就政黨再次輪替了。有人認為「賴清德得票率不高、證明小英路線失敗」，但真相是：正是因為蔡英文政績獲得高度肯定（加上恰好三角督），民進黨才打破了『執政八年必輪替』的台灣政壇魔咒。

二○一八曾有傳言「台灣最大黨、就是『討厭民進黨』」；時至二○二五，雖然（客觀而言）民進黨整體表現仍優於藍白政黨，但這句話似乎已成為事實。

在這樣的狀況下， 二○二八政黨輪替似乎難以避免，但我們應該思考「民進黨可以輸，但台灣不能輸；可以換人做做看，但不能換成親中政客」。民進黨應該在黨外積極尋找可以合作的人選或政團，在內閣改組或地方選舉時給予其嶄露頭角、贏得聲望的機會，也展現民進黨沒有一黨獨大的野心；並在二○二八以「本土政黨無私合作」的形象擊敗親中政客。然而，合作對象應該有陳建仁的品格，才能避免出現另一個柯文哲。

（作者是醫師）

