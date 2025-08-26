自由廣場》失語的政黨

◎ 張昭仁

民進黨執政久了就變鈍，話語權盡失，其實大罷免第一階段公民團體以三二比○大勝，至第三階段，公民團體被○比三二，回到原點。反觀國民黨卻有百名黨工被押或起訴，官司綿綿無絕期。而公民團體則無一人如此，公民團體又勝。且深藍選區耗費了下次大選經費，元氣有傷，接下來會怎樣，還未定之天。

第三階段被三二比○，問題出在短語言及事件留言的話語權，輸在紅藍白背後有專業統戰單位，而綠的還在期待義勇軍支援，遜了。何況又不禁抖音、小紅書，也沒有反制統戰的主力部隊，整個社會猶如不設防，年輕人、未成年人紛紛被洗腦，不輸才怪。民進黨還搞不清新媒體文化戰，不知道如何把洞補起來。該醒醒了，去看一下與選票相關的網路話語權，一面倒的淪為中共統戰的園地，從陳時中被抹黑，到今天也沒改善，民進黨不轉變就會一路輸下去。

請繼續往下閱讀...

公民團體的精采表現遠勝民進黨，不屈不撓，從街頭轉到網路，公民主動進入網路戰場，短語音、臉書、YT新聞下的留言欄，以台灣人立場反擊中國人、網軍和機器手的抹黑、羞辱、咒罵，試圖搶回話語權，平衡網路生態。人心猶未死，只怕執政黨讓他們心死。

（作者是會計師）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法