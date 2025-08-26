晴時多雲

自由廣場》多年之疾求一年之艾？ 大失敗的直白檢討

2025/08/26 05:30

◎ 陳佑安

八二三大罷免成績是零之後，賴總統與蔡前總統見面，我不禁回想蔡總統的施政，防疫大成功，但二○二二年縣市首長選舉卻慘敗，民進黨地方執政只剩下四分之一版圖。至於二○二四年立委則是失去過半優勢，總統得票也只剩四○%，種下國會之亂。

蔡前總統施政獲得國際誇讚，但在國內卻失去選票而大敗，為什麼？我認為是因為該堅持的轉型正義、司法改革未被認真落實，沒有用好的人才、好的規劃、好的執行，且對選民的心理層次卻逐次失守。諸如仍有八○%民意反對的廢死、具高度疑慮的同婚，都未給社會足夠時間就強勢推動，國際稱道，國內卻埋下極深怨恨。

減碳綠電明明是必要政策，卻因規劃執行都有問題，負責官員也無法為政策與執行做出簡潔易懂、讓人民信服的說明與辯護，而淪為在野黨攻擊的最大軟肋。基層因而從原本支持民進黨轉而質疑或否定，迄今情況未改善。

最嚴重的是中共的滲透與認知戰，過去執政時期視若無睹，任其長驅直入，甚至無形助長，所謂「沒有人必須為他的認同而道歉」、「來到台灣就是台灣人，我們台灣人享有的一切，他們也都能享有。」恐致公民對國家忠誠的必要性更模糊，另未深化人民心防的建設。其它如中共全面招待村里長帶團赴中交流、兩岸青年交流研習、台灣政客上中共電視節目唱和，抖音、小紅書、電商、各式台灣論壇社交平台的認知戰影響，全面文攻之下，導致不少台灣人誤以為和平統一是不錯的選項，以為被中共統治也不會像綠營講的那麼恐怖。

台派人士看出危機，發起運動反制。但中共早就長期扎根，透過媒體、網路、政黨、校園社團、地方活動、組織，台灣人不知不覺被導入思緒陷阱，把反共行動，都誤認為是拉高仇恨、引發兩岸危機、製造社會動亂，從而嫌惡它。

這次大罷免，人民也是被引導「不喜歡罷團這樣亂」、「不同意罷免就被說是中共同路人，根本在製造對立」、「誰執政不重要，只要能讓我安穩過生活就行，這次真的被弄到我超級反感民進黨」。

然而，二○一四年痛罵太陽花運動「製造社會動亂」的股票族，當你們的股票從三千點漲到今天的二萬四千點，你對當年太陽花學運被打到頭破血流的人們，可有一絲感恩？

（作者是金融業退休人員）

