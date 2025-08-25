自由廣場》抖音製造台灣分化／研究示警 何時才要行動？

◎ 馨娜

台灣研究機構最新調查，撕破抖音TikTok「娛樂平台」的偽裝面具。數據證實：重度使用者明顯傾向親中立場、支持統一論述，並對台灣民主制度具有敵意。這不是偶然的使用者偏好，而是精心設計的認知作戰成果。當我們仍在爭論管制是否過當時，中共已透過演算法在台灣青年心中植入政治木馬。

TikTok致命處在其「不透明的精準投放」。傳統媒體受監管、編輯倫理與公眾檢視約束，但TikTok的內容審核與推薦機制背後掌控在北京手中。使用者誤以為「自由選擇」，卻是被動接受經過篩選的政治灌輸。這種偽裝成娛樂的洗腦手法，比直接的政治宣傳更具殺傷力。

請繼續往下閱讀...

當台灣的政治新血—未來十至廿年主導民主走向的年輕世代—在這樣的資訊繭房中形塑世界觀，我們面對的已不只是「平台選擇權」的問題，而是「民主存續」的生死關頭。當平台系統性地扭曲資訊生態，這已不是言論自由的範疇，而是資訊操弄。

世界民主國家已做出行動：美國國會通過TikTok禁令、印度果斷封鎖、歐盟啟動調查。台灣作為對抗威權擴張的最前線，卻仍在猶豫不決。這種戰略遲疑，正是中共最樂見的結果。中共不會因台灣的寬容而收斂野心，只會視其為進一步滲透的機會。立法禁止TikTok不是對科技的恐懼，而是對民主韌性的維護。

台灣必須在「短期的使用便利」與「長期的民主安全」間做出選擇。當下一代的政治認同正被悄無聲息地重新編程，我們已無迴避餘地。

（作者從事國外業務）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法