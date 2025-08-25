晴時多雲

評論 > 投書

自由廣場》（胡，怎麼說）從卅一比○到○比卅一，下面呢？

2025/08/25 05:30

◎ 胡文輝

大罷免連署成案「卅一比○」，七二六、八二三兩次投票，結果翻轉為「○比卅一」。藍白黨碾壓大罷免，下面呢？

罷團志工如小蝦米始終無畏挑戰惡魔黨，知其不可而為之仍奮戰到底，整個過程令人非常感動。但是，「○比卅一」、加上「白爛」公投沒過門檻但得票超乎預料，顯示民進黨敗勢雪崩未止，民主台灣的前途恐怕一片黑！

請看，「○比卅一」之後，下面台灣立即而明顯會出現的厄運壞事︰

＃年金改革，將被廢！世代不正義、社會不公平的年金舊制將如僵屍復活、捲土重來，肥了「老藍」、苦了年青世代，肥了退休軍公教、瘦了勞工大眾。藍白還有更多錢坑法案，讓台灣財政陷落淪亡。

＃非核家園，將被棄！白藍兩黨提的重啟核三公投是無效的白爛公投，也沒過門檻，但因同意票有四百三十四萬，為不同意票的三倍，賴清德總統回應先進核電說，藍白強推、綠半推半就，才出生三個多月的「非核家園」，不知還能生存多久！

＃國防預算及國安法案，將遭大砍及全阻撓！藍白赤一家親，削弱台灣的國防，正是藍白充當促統協力者的任務。賴總統宣示、行政院編列明年國防預算九四九五億元，占GDP三．三二％，但是，大罷免失敗後，藍白「竊據」立院更有恃無恐，一定砍的體無完膚，讓賴總統的強軍成空頭支票。國安法案只要強化反滲透、防諜都別想過關。

＃刪除共犯勾串羈押規定，修法可能大增！劍青檢改直指黃國昌前述修法提案「禍國殃民、黑化台灣」，但大罷免後，朱立倫立即仗選票干預司法，要求釋放貪污嫌犯柯文哲及奉令偽造連署如同作票的國民黨黨工，一副贏了大罷免後就可無法無天，否則，藍白將通過刪除共犯勾串羈押規定，把詐騙集團、黑幫組織大堆共犯放出來！

＃公投綁大選！這回公投投票率不到三成沒過門檻，黃國昌輸了就怪沒綁大選，放話修法公投綁大選，藍白就可藉公投操弄民粹。

＃中配六改四加送家屬健保，藍白加速修法！它們只管自己數中配選票、哪管健保被吃挎？

＃不在籍及通信投票，藍白將階段性入法！有一天，中國來的通信選票翻牌、我們只能大眼瞪小眼，由它決定選舉勝敗的噩夢將成真。

厄運沒完沒了、罄竹難書，下面呢？下面可能就沒有了！但願我只是個錯報喪憂的烏鴉。

（作者為資深媒體人）

