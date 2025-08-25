自由廣場》輸不起就修法？ 公投門檻不能隨便改

◎ 小肯

「核三延役」公投塵埃落定，同意票數雖高於不同意票，但因未達門檻而宣告不通過。民眾黨表示要推動修正《公投法》，降低通過門檻。忽視公投制度設計的核心精神，更讓人有「輸不起」的感覺。

公投制度之所以存在通過門檻，目的在於確保重大公共政策的改變，必須有足夠的民意支持，才能產生社會正當性。如果只憑少數人的動員，就能輕易推翻既有制度，不僅會造成政策朝令夕改，更會讓民主陷入不穩。換句話說，公投的價值不只是票數多寡，而是「能否展現全民共識」。

此次結果顯示，雖有四百多萬張同意票，但七成民眾沒有出來投票。低投票率的背後，正反映多數民眾對公投正當性的質疑，或對此議題的關心不足。當社會沒有形成廣泛共識時，制度要求達到一定比例的有效支持，正是為了避免由少數意見主導全局。民主不是「誰聲音大就贏」，而是要確保結果具有穩定與正當性。

民眾黨若真心重視民意，應檢討為何在議題上無法吸引更多公民參與，而非急著修改規則。若每一次公投失敗後都要求調整門檻，將使公投淪為政黨操作工具，甚至動搖制度公信力。公投應當是「凝聚社會共識」的過程，而非「降低標準以確保勝利」的手段。

台灣民主已走過數十年，人民對公投的期待，是能夠成為重要公共議題的最終裁決機制。這樣的裁決，必須具備廣泛民意，才能真正帶來穩定與信服。若缺乏足夠的民意基礎，即便勉強通過，也難以落實。民主不該因政黨得失而被輕率修動，制度的穩定與公投的正當性，才是應該共同守護的價值。

（作者為香港籍社工師）

