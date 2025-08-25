自由廣場》看專家「話術」 如何左右核三公投

◎ 胡振興

核三延役公投結果揭曉，雖然一般的預估會是同意票勝出，但是「同意票」幾乎一面倒，票數雖未達法定門檻，然而比例高達七十四％卻超乎預期。許多人將此視為「社會共識」，但更深層的問題是：民眾是否真的掌握了完整資訊？

核能是跨領域的複雜議題，牽涉核工、地質、經濟與公共安全。對多數選民而言，很難逐一檢視專業細節，因此容易依賴專家的話語。當部分核能學者簡單斷言「核三安全」、「剪裂帶沒有問題」，這種說法便成為「專業保證」，掩蓋了應有的風險討論。

事實上，監察院早已糾正過台電的「用過核子燃料最終處置計畫」，指出我國地質活動頻繁，並不適合輕率套用國外數據來論證永久處置場的可行性。另一方面，二○○一年核三「全黑事件」更顯示，即使有多層冗餘，風險仍可能逐步消耗至臨界邊緣，並非「零風險」。

然而這些現實，往往被專家話術所稀釋。公投期間，媒體與社群廣泛傳播「核能可讓電價下降」、「過去沒出事，以後也不會出事」等簡化口號，使得電價焦慮壓過了對核安的關注。當知識被片面化、過度簡化，公投選票就難以反映真正的公共利益。

民主社會當然允許不同立場，但討論必須建立在完整資訊與科學誠實之上。核三公投結果，提醒我們另一個更深層的隱憂：專家利用光環與話術，左右社會氛圍；而民眾的知情權，才是民主真正需要的養分。

（作者從事科技業）

