自由廣場》瑞典的核能政策翻轉︰從非核家園到先進核能

◎ 楊聰榮

瑞典今年正式啟動五十年來首次核能擴建計畫，這無疑是該國能源轉型歷程中的重大里程碑。從1980年代全民公投確立「核能退場」方針，到2025年國會拍板建設多座小型模組化反應爐（SMR），瑞典政策的「大迴轉」展現了全球能源轉型的矛盾與拉鋸，理想與現實、綠色願景與產業需求、能源自主與國際安全。

瑞典翻轉核能政策的第一個推力，是未來二十年內幾乎確定倍增的電力需求。綠色鋼鐵、生質燃料與大規模氫能等新興產業，正在快速崛起。這些產業既是瑞典未來經濟競爭力的命脈，也是歐洲邁向淨零的關鍵拼圖。如果瑞典缺乏穩定、低碳、可持續的電力來源，企業將無法落腳，工作機會也可能轉移他國。

還有一個重要的背景是俄烏戰爭，俄烏戰爭徹底改變了歐洲的能源安全思維。當俄羅斯天然氣供應一夕崩解，歐洲國家痛切體會到「能源自主」不是抽象概念，而是攸關國家存亡的安全保障。瑞典在這一背景下選擇投資核能，並非背離綠色承諾，而是以務實態度為能源系統加裝「穩定器」。

瑞典此番選擇小型模組化反應爐，而非傳統大型反應爐，背後有其戰略考量。SMR 占地小、建設期短、可逐步擴建，管理與維運相對簡單。對於人口與土地有限的瑞典來說，這不僅降低了投資風險，也提供了更靈活的電網布局可能。某種程度上，SMR 正是「分散式能源」與「基載電力」之間的折衷方案。

瑞典國會在今年5月通過新法，允許政府提供融資與差價合約支持，為能源公司建廠減輕資金壓力。這顯示瑞典政府已經拋棄過去「市場自行解決」的自由放任態度，而是以「公共利益導向」積極介入。計畫目標是在2035年讓半數新反應爐上線，2045年全面完成十座新機組。這是典型的政策翻轉案例，由國家出手設定框架，私部門則在穩定預期下願意投入。

這場核能復興並非沒有陰影，還有多項問題並沒有真正解決，未來還有很多困難要面對，但是決策已經到了實現時刻。核廢料最終處置仍是社會爭議焦點。SMR 設計的國際標準尚未完全統一，這可能帶來監管與安全風險。綠能產業人士擔憂政策資源被分流，削弱再生能源投資的力道。若政府缺乏完善的監管、法規與公民溝通機制，核能翻轉很可能淪為「半途而廢的未竟工程」。

瑞典的核能政策翻轉，是能源現實主義與綠色理想互相折衷下的政策選擇。瑞典的案例提醒我們，能源轉型並非單一選項，而是需要多元路徑的組合，在高耗能新產業、地緣政治衝擊與氣候目標夾擊下，核能被重新納入解方。所有的決策都是困難而多元的選項，在當今的情況配合每個國家的國情，瑞典做出選擇，如何選擇？什麼時間要做出決定？都是考驗決策者智慧的重大問題。

對歐洲而言，瑞典的選擇或許將成為示範，在綠能不足以滿足產業需求的短期內，核能能否作為「低碳基載」的穩定支撐？若能成功執行，瑞典將不只是自身能源轉型的典範，更可能成為歐洲低碳經濟與能源韌性的關鍵案例。但若處理不當，也可能成為一場代價高昂的替代方案。瑞典的挑戰，正是所有追求淨零國家的共同挑戰。

（作者為新東向產業聯盟理事、中台灣教授協會理事長、任教於台師大）

