自由廣場》從沙包到失語：民進黨的多重危機

◎ 卡比

民進黨執政逾九年，對首投族來說，綠營執政幾乎是唯一的政治經驗。這樣的時代氛圍，使社會逐漸淡忘民進黨執政前的種種，也讓藍白與境外勢力得以重塑敘事。近期「南方四賤客FC」事件，更顯示國民黨在宣傳策略上大幅進步，而民進黨過去引以為傲的創意與活力卻消失無蹤。

記憶的偏差，正在改變政治氛圍。馬政府時期過度依賴中國，曾引發台灣社會的警覺與反感；然而隨著經濟逐漸脫鉤，年輕世代反而對中國產生想像與期待。當藍白再度鼓吹「加強對中經濟依賴」，部分選民竟不再視為威脅。民進黨若無法回應這股敘事的重塑，恐將在輿論場上持續挨打。

更嚴重的是，民進黨支持的士氣低落。七二六選前，台派士氣如虹，但選舉接連挫敗讓支持者信心重挫，宛如二○一八年翻版。當年民進黨能在二○二○東山再起，但問題是：二○二六、二○二八，是否還有翻轉的能耐？

政治人物不能缺乏「被罵的決心」。然而如今的民進黨，雖仍談改革，似不再承擔批評。非核家園、廢除死刑等一向堅持的價值，只要可能成為攻擊焦點，政府便選擇退讓。賴總統近日在核電議題上的讓步，即是一例。這樣的策略或許能爭取短期民意，但長遠而言，若民進黨失去價值的堅持，還剩下什麼？

民進黨曾以勇於試錯、敢於創新的姿態，贏得年輕世代的認同。然而今日，它在宣傳上保守，在政策上退縮，既喪失了活力，也失去了「被罵的勇氣」。在藍白與境外勢力敘事步步進逼之際，民進黨若不能找出應對之策，又失去核心價值，恐陷自我認同的迷失。

（作者為政治工作者）

