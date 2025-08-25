晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》從沙包到失語：民進黨的多重危機

2025/08/25 05:30

◎ 卡比

民進黨執政逾九年，對首投族來說，綠營執政幾乎是唯一的政治經驗。這樣的時代氛圍，使社會逐漸淡忘民進黨執政前的種種，也讓藍白與境外勢力得以重塑敘事。近期「南方四賤客FC」事件，更顯示國民黨在宣傳策略上大幅進步，而民進黨過去引以為傲的創意與活力卻消失無蹤。

記憶的偏差，正在改變政治氛圍。馬政府時期過度依賴中國，曾引發台灣社會的警覺與反感；然而隨著經濟逐漸脫鉤，年輕世代反而對中國產生想像與期待。當藍白再度鼓吹「加強對中經濟依賴」，部分選民竟不再視為威脅。民進黨若無法回應這股敘事的重塑，恐將在輿論場上持續挨打。

更嚴重的是，民進黨支持的士氣低落。七二六選前，台派士氣如虹，但選舉接連挫敗讓支持者信心重挫，宛如二○一八年翻版。當年民進黨能在二○二○東山再起，但問題是：二○二六、二○二八，是否還有翻轉的能耐？

政治人物不能缺乏「被罵的決心」。然而如今的民進黨，雖仍談改革，似不再承擔批評。非核家園、廢除死刑等一向堅持的價值，只要可能成為攻擊焦點，政府便選擇退讓。賴總統近日在核電議題上的讓步，即是一例。這樣的策略或許能爭取短期民意，但長遠而言，若民進黨失去價值的堅持，還剩下什麼？

民進黨曾以勇於試錯、敢於創新的姿態，贏得年輕世代的認同。然而今日，它在宣傳上保守，在政策上退縮，既喪失了活力，也失去了「被罵的勇氣」。在藍白與境外勢力敘事步步進逼之際，民進黨若不能找出應對之策，又失去核心價值，恐陷自我認同的迷失。

（作者為政治工作者）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書