自由廣場》論大罷免與心靈改革

◎ 黃世澤

大罷免投票結果出爐，沒有一個藍營立委罷得成。當然，台灣仍是有很多「義人」的國家，但由投票結果來看，台灣的心靈改革做得不夠。台派要重新思考一下，除了選舉，在心靈改革的功夫還有什麼可以檢討的地方。

心靈改革是前總統李登輝提出來，李總統看得很清楚，如果一個國家的群眾，很容易被蠅頭小利收買，一旦中國入侵民眾望風而逃，國家便不堪一擊。因此，李登輝一直以努力提倡心靈改革，這是台灣建國立國必須的基礎。台灣國號是什麼並不重要，但全國人民沒有自立自主的意志，就算今日台灣正名為台灣民國，壽命都只是短暫。

烏克蘭今日的處境，就是匆匆獨立，未做好心靈改革的產物。烏克蘭獨立後，曾有親俄政客搞得國家幾乎拱手相送，當顏色革命有所覺醒後，俄國就收買頓巴斯地區的政客，搞出所謂頓湼茨克人民共和國，盧甘斯克人民共和國之類鬧劇。

烏克蘭總統澤倫斯基，本來俄語比烏克蘭語流利，去過俄國發展演藝事業，但為何俄國軍隊入侵，他沒有投降，他更沒有獻城，而是領導全民抵抗到底。甚至烏軍最勇武的亞速營，本來是講俄語的球迷群體來的。這無關籍貫、語言，而是心靈改革後的覺醒。澤倫斯基對烏克蘭政治不公之處看不過眼，拍了《人民公僕》電視劇，最後透過選舉由劇中的總統變成現實的總統，再領導抗戰。他就是一個心靈改革的實例，否則烏克蘭早就亡國。

二○一九年香港區議員選舉，反映了香港人的志氣，中共投放大量資源，由各類蠅頭小利到收買樁腳，過去區議會選舉一般是中共大勝，但二○一九年卻是將中國的代理人幾乎掃出局，之後香港政府才貿然撕毀中英聯合聲明，在香港搞恐怖統治。但海外香港人，仍在西方國家發光發熱。理由很簡單，心靈改革後，就算不幸國土不在，人心仍然永存直至復國。法國可以在二戰時，憑非洲殖民地做基礎，憑自己的軍隊光復巴黎，靠也是法國大革命以來積累的可觀心靈力量。

因此，台派除要盡早為未來可能的戰爭，做好一切適當國防教育外，李登輝提出的心靈改革，到了不得不加緊進行的時間，這是全民思想防衛的一部分。而做好心靈改革，傳媒改革亦是必然，這些課題都要加以重視，過去所做的功夫，以我這個外國人來看，實在太少了。

（作者為居德英籍時事評論員，原籍香港）

